Haberler » Güncel » Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada - Haber

Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada

Cadde ortasındaki kavga kameradaAntalya'nın Manavgat ilçesinde 2 genç kızın, cadde ortasında erkekle kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25.11.2019 17:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:40

Cadde ortasındaki kavga kamerada

'nın ilçesinde 2 genç kızın, cadde ortasında erkekle kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgayı araya giren çevredekiler ayırdı.

Antalya Caddesi'nde, saat 14.00 sıralarında, 2 genç kız ve yanlarındaki erkek, bilinmeyen nedenle kavga etmeye başladı. Kızlar, erkeğe saldırırken, caddede bulunanlar ve esnaf da ayırmak için araya girdi. Taraflar, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntülerde 2 genç kızın, 'Polis çağırın' diye bağırırken, erkeğe saldırdığı ve 'Yürüsene' dediği anlar yer alıyor. Sarı montlu ve beyaz tişörtlü 2 kişinin, kavgayı sonlandırmaya çalıştığı, çevredekilerin sakinleştirdiği tarafların olay yerinden ayrıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

Antalya cadde ortasındaki kavga kamerada

Manavgat, Antalya, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:28 Erdoğan, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti
19:28 Sivas'ta "Şiddet İnsanlık Suçudur" konulu resim sergisi açıldı
19:26 İYİ Parti üyeleri, Gölbaşı'nda kadına yönelik şiddete dikkat çekti
19:25 Küçükçekmece'de dehşet
19:24 Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık yürüyüşü - MUĞLA
19:24 Şampiyonluk oranları güncellendi! Lidere sürpriz oran
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
18:42 Son dakika: Motorinin litre fiyatında 8 kuruş indirime gidilecek
18:09 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu
18:09 Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erken öldü
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
17:13 Talat Atilla, CHP'li Faik Öztrak'ın açıklamasına sert tepki gösterdi
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 19:29:46