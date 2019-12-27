Antalya Çağdaş Türk Müziği Topluluğu'ndan müzik ziyafeti

Seslendirilen eserlere müzik severler de eşlik ederken, keyifli anlar yaşandı ve konser büyük beğeni topladı. Azerbaycanlı Sanatçı Sevil Çakar'ın "Nazende Sevgilim" şarkısını seslendirdi ve bu muhteşem konsere renk kattı.

Koro yepyeni şarkı repertuarı ile Antalyalılara müzik ziyafeti sundu. Konsere Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, protokol üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Şef Arzu Singer Dede ve koro üyeleri dakikalarca alkışlandı. Konser sonunda Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Dr. Kürşat Çavuşoğlu Koro şefi Arzu Singer Dede'yeteşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Kürşat Çavuşoğlu: " Derneğimizin koro şefi Arzu Dede hanımefendi yönetiminde,55 kişiden oluşan koro ve solistlerin profesyonel bir edayla en güzel şarkıları seslendirmeleri takdire şayandır. Bu unutulmaz gecede sahne alan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.