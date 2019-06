ANTALYA Cankurtaranların nefes kesen yarışı

Kaynak: DHA

Cankurtaranların nefes kesen yarışı Antalya 'nın Kemer ilçesinde 8'incisi düzenlenen Cankurtaranlar Yarışması'nda 24 cankurtaran kıran kırana mücadele etti.Kemer'de geleneksel hale gelen Cankurtaran Yarışması'nın bu yıl 8'incisi yapıldı. Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) tarafından Ayışığı Parkı sahilinde düzenlenen yarışmaya, farklı turistik tesislerden 1'i kadın 24 cankurtaran katıldı. Yarışmayı Belediye Başkanı Necati Topaloğlu , KETOB Başkanı Şener Gürler, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören ve turizmciler izledi.Yarışma 3 etapta eleme usulüne göre yapıldı. İlk etaptaki 140 metrelik yüzme yarışında ilk 14'e giren katılımcılar tur atladı. İkinci etapta ise 60 metrelik koşunun ardından 120 metre yüzme etabında ilk 7'ye girenler finale yükseldi. Finalde 60 metre koşunun ardından 140 metre yüzdükten senaryo gereği kazazedeleri kurtarma etabı yapıldı. Flamalara ilk ulaşan cankurtaran birinci oldu. Parkurlarda bazı cankurtaranlar zaman zaman zor anlar yaşadı.Yarışmayı Ayışığı sahilindeki turistler de büyük ilgiyle izledi ve bol bol video ve fotoğraf çekti. Yarışma boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na ait TCSG-33 Bot Komutanlığı denizde güvenlik önlemleri alarak, yarışmacılara zor anlarında yardımcı oldu.Yarışmanın tek kadın katılımcısı olan Cemre Can (26) tüm parkurlarda birçok erkek rakibine fark atarken, yarışmayı 5'inci sırada bitirdi ve izleyenlerin takdirini topladı. Cemre Can, herkese başarılar dilerken, yarışmada kadınlar etabı olmasının daha adil olacağını belirtti. Can, Erkeklerle kadınların güçleri bir değil. Herkese başarılar diliyorum. Temennim inşallah ilerleyen yıllarda kadınlar için de ayrı bir kategori olur dedi.KETOB Başkanı Şener Gürler, Cankurtaranlık mesleği bence doktorluk, öğretmenlik kadar değerli bir meslek olduğunu, sadece bölgeye değil tüm Türkiye 'ye de göstermek istedik. Bu farkındalığı da geliştirerek yaymak istiyoruz dedi.Başkan Necati Topaloğlu, cankurtaranlık mesleğinin ne kadar zor olduğunu yarışma sayesinde gördüklerini belirterek, Elbette artık yarışmamız geleneksel hale geldi. Denizlerdeki tüm canlılar bu kardeşlerimize emanet. Gerçekten çok iyi bir yarış çıkarttılar. Bir de kadın yarışmacımız vardı ve olağanüstü bir performans göstererek kategoriye girdi. Ben tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Gerçekten özverili çalıştılar. Artık geleneksel hale gelen yarışmamıza İstanbul 'dan gelen bir arkadaşımız dahi var. Bu nedenle artık bu yarışma Türkiye geneline yayıldı. Tüm yarışmacılarımıza teşekkür ediyorum diye konuştu.'UMARIM AMACINA ULAŞMIŞTIR'Cankurtaran eğitmeni ve sualtı fotoğrafçısı Adnan Büyük de şöyle dediHer sene üzerine biraz daha koyuyoruz. Tabii burada hep söylediğimiz bir şey var. Amacımız ne Bir farkındalık yaratmak. Yani cankurtaranlığın önemi, cankurtaranlığın nasıl önemli olduğudur. Halkın içerisinde yapmamızdaki amacımız da 'Buraya geliyorsunuz ülkemize bakın iyi cankurtaranlara teslimsiniz' diye böyle bir şey de yapmak istiyoruz. Umarım amacına ulaşmıştır. Gelecek sene daha da güzel bir organizasyon yaparız. Her sene bunu görüyorum. Cankurtaranlarda da bir gelişme oluyor. Yarışmada daha da oturuyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.Yarışmada Ahmet Mustafa Kurtuluş birinci olurken, ikinciliği Kaan Peyami Orhan, üçüncülüğü Ömer Ali Barsal elde etti. Dereceye giren yarışmacılara hediyeleri Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, KETOB Başkanı Şener Gürler, İlçe Jandarma Komutanı Ramazan Ergel, Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç ile İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Ulvi Gören tarafından verildi.