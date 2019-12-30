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Antalya çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında

Çanta hırsızlığı güvenlik kamerasındaAntalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımdaki banka bırakılan çanta, o sırada caddeden geçen bir kadın tarafından çalındı.

30.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:27
Çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında
'nın ilçesinde kaldırımdaki banka bırakılan çanta, o sırada caddeden geçen bir kadın tarafından çalındı. Kadın şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Çanta bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Manavgat'ta oturan Sema Y., Kayseri'de öğrenim gören yeğeni için hediye olarak hazırladığı malzemelerin bulunduğu çantayı ablasına verdi. Kayseri'ye götürülecek çantayı dün saat 07.30 sıralarında Sema Y.'nin ablasının oğlu evden aşağı indirip, cadde üzerindeki bir banka koydu ve başka eşyalar almak için yukarı çıktı. Bir süre sonra aşağı inen aile, içerisinde kol saati, bluetooth kulaklık, fön makinesi, pijama takımı, pantolon, dolma kalem seti, bluz ve kadın elbisesi bulunan çantanın yerinde olmadığını fark etti.
Ablasının verdiği Sema Y. polisten yardım istedi. Çevredeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, bir kadının önce çantayı karıştırdığı, ardından içindekilerle birlikte alıp gittiği belirlendi. Sema Y., şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin D.İ. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan D.İ.'nin, ayrıca hırsızlık suçundan da arandığı belirlendi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan D.İ., sevk edildiği adli makamlar tarafından 'açıktan hırsızlık' suçundan adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin ikametinde bulunan malzemeler ise Sema Y.'ye teslim edildi.
Yaşanan olay, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli kadının caddeden gelişi, bankın üzerinde gördüğü çantayı karıştırması ve çantayı alarak uzaklaşması görülüyor.
Antalya çanta hırsızlığı güvenlik kamerasında

Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA


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