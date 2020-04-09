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ANTALYA Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor

Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyorAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce sahile ölüsü vuran caretta caretta cinsi kaplumbağa kaldırılmayı bekliyor.

09.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:47
Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde 3 gün önce sahile ölüsü vuran caretta caretta cinsi kaplumbağa kaldırılmayı bekliyor.
Gazipaşa'da 3 gün önce, yaklaşık 50 kilo civarında caretta caretta cinsi bir kaplumbağa ölüsü Kahyalar sahiline vurdu. Yaklaşık 1 metre boyundaki kaplumbağanın ölüsü sahilde çürümeye terk edildi. Vatandaşlar, kökü koku yayayn kaplumbağanın ölüsünün sahilden kaldırılmasını istedi. ANTALYA Caretta caretta ölüsü, 3 gündür sahilden kaldırılmayı bekliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Güncel
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