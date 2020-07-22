ANTALYA Caretta carettaların gönüllü Rus koruyucusu

Caretta carettaların gönüllü Rus koruyucusu

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dünyaca ünlü Çıralı sahilinde caretta carettaların gönüllü Rus koruyucusu Anastasia Kolyada (45), 2 aydır her gün yuvaları kontrol edip, yavruların yuvadan çıkması için yardım ediyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da matematik öğretmeni Anastasia Kolyada, koronavirüs sürecinde izole bir tatil yaparak günlerini geçirmek amacıyla 21 Mart tarihinde Kemer'e bağlı Çıralı'ya geldi. Daha önce de 6 ve 7 kez tatile geldiği ve çok beğendiği Çıralı'da tatilini sürdüren Kolyada, 2 aydır da deniz kaplumbağalarının gönüllü koruyucusu olarak çalışıyor.

Anastasia Kolyada, Çıralı'da tatilimiz sırasında sabah gezerken sahilde SS Ulupınar Çevre Koruma, İşletme ve Koruma Kooperatifi ile Kemer Belediyesi arasında yapılan protokolle göreve başlayan Kemer Belediyesi personeli Dicle Yılmaz ile karşılaştık. Ne yaptığını merak ettim ve ne iş yaptıklarını sordum. Çünkü benim arkadaşlarım Rusya'da doğal hayatı koruma ile ilgili çalışıyorlardı. Bana Çıralı'da deniz kaplumbağalarının olduğunu ve kesinlikle ziyaret etmemi söylediler. Ben de Dicle'ye hiçbir şey yapmadığım için sıkıldığımı söyledim. Gönüllü olarak deniz kaplumbağalarını koruma ve denetleme işine katılmak istediğimi söyledim. Dicle de Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya'ya sordu ve böylece başladım dedi.

Sabah ve gece saatlerinde sahile giderek Rusça ve İngilizce bilen turistlere caretta carettalar için alınan kuralları anlattığını ve belirli saatler içerisinde sahili kullanmamaları yönünde uyarılar yaptığını söyleyen Anastasia Kolyada, Bunun dışında deniz kaplumbağalarının markalama görevini de yapıyorum. Yaptığım işten dolayı çok mutlu ve memnunum. Bu benim için çok önemli bir iş. 10 yıl öncesinde bu işi hayal etmiştim. Şimdi bunu yapmaktan çok mutluyum. Gelecek yıllarda da bu işi burada yapmayı çok istiyorum diye konuştu.

Anastasia Kolyada'ya, Çıralı'nın gönüllü koruyucuları tarafından, emeklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.