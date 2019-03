Antalya Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli Kardeşlerimizin ve Suriye Topraklarıdır

Kaynak: DHA

Çavuşoğlu: Golan Tepeleri Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır (2)'YENİ ZELANDA SALDIRGANININ AVUSTURYA BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , seçim çalışmaları kapsamında Elmalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ümit Öztekin 'in düzenlediği mitinge katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Yenimahalle Dua Yokuşu Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde çok sayıda vatandaş tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla karşılandı.Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda 'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı bir kez daha kınadığını söyledi. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestoyu tek başına hazırlayamayacağını daha önce söylediklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu , "O kapasitede değil. Yeni Zelanda'da o silahtaki yazılarda ve o manifestoda kim hedef? Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti , Osmanlı hedef. Neden? Bugün İslam düşmanlığı had safhada. Bugün İslam düşmanlığı eşittir Türk düşmanlığı. Bugün herkes susarken Türkiye ve Türk milleti susmuyor. O yüzden bizi hedef alıyorlar. Biz bunlarla mücadele etmesini biliriz" dedi.AVUSTURYA BAĞLANTILISaldırganın bağlantılarının ortaya çıkmaya başladığını da ifade eden Çavuşoğlu, 'Yeni Zelanda'da operasyonlar devam ediyor. Bir şüpheli kendini bıçakladı, öldürdü. O teröristin, o alçağın Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. Oradaki ırkçılarla bağlantılarını Avusturya itiraf etmeye başladı" diye konuştu.Golan Tepeleri üzerinde İsrail 'in egemenliğinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmasına da değinen Bakan Çavuşoğlu, 'İsrail'in yaptığını meşru kılmak için ABD Başkanı Donald Trump bir belge imzalayıp o toprakların İsrail'in olduğunu söylüyor. Bunu biz kabul etmeyiz. Yanlışa 'yanlış' diyen bir Türkiye var artık" dedi.'325 ADAYIN TAMAMINI PKK BELİRLEDİ'Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasında Millet İttifakı'nı da eleştirdi. Millet İttifakı adayları içerisindeki 325 adayın isimlerinin PKK tarafından belirlendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi: HDP belirlemedi. Bu 325 kişinin tamamını, yüzde 100'ünü bizzat PKK belirledi. Yani 3 partinin içine PKK adamlarını yerleştirdi. Şehirlerimize sızamayacağını anlayınca bu partilerin üzerinden sızmaya çalışıyorlar. Ama bu partiler aracılığıyla sızıyorlar. Neden bu teröristleri içlerine aldılar' Gerçekten merak ediyorum. Yoksa PKK'lıları terörist olarak görmüyorlar mı? CHP 'nin içinde PKK'yı terörist olarak görmeyen milletvekilleri var. Teröristlerin cenazesine gidenler var. İYİ Parti , milli görüşçü olduğunu belirten Saadet Partisi söylesin. Kim zorladı sizi? FETÖ mü? Sizi PKK ile ittifak yapmaya kim zorladı? Bunu izah etmek zorundasınız."Alandaki bir grubun 'Reisi ara' talebine, Çavuşoğlu, 'Arkadaşlar Reis belki şu anda televizyon programlarından birindedir. Belki de çalışıyordur. İnşallah bir dahaki gelişimize buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a bağlanırız. Sizinle görüştürürüm" diye karşılık verdi.'SİZİ SİYASET MEZARINA GÖMECEĞİM'Başkan adayı Ümit Öztekin de yeni dönem için 72 önemli proje hazırladıklarını, seçimle göreve gelmesinin ardından hepsini gerçekleştireceğini söyledi. Rakiplerinin kendisine rantçılıkla suçlayıp iftira attığını, imar hırsızlıklarının önünde dağ gibi durduğunu vurgulayan Öztekin, 'İddialarınız doğru ise istediğiniz yerde yüzleşmeye hazırım. Hepiniz hatta topunuz gelsin, ben hepinize gereken cevabı vereceğim. 31 Mart akşamı topunuzu siyaset mezarına gömeceğim" diye konuştu.