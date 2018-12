Antalya Çavuşoğlu: Vandalizme Karşıyız Ama Fransız Polisinin Kullandığı Aşırı Güç Gerçekten İbretlik

09 Aralık 2018 Pazar 22:42



3 ödül aldığı geceye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa 'da yaşanan olaylarda eylemcilere karşı Fransız polisinin tutumunu eleştirerek, "Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretlik. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği 'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretlik. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felaket. İşte biz buna çifte standart diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz" dedi.AGC 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu , Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek , siyasi parti temsilcileri, Antalya milletvekilleri, belediye başkanları, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve gazetecilerin katılımıyla Hotel Su'da gerçekleşti.Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, bir cemiyet ve sivil toplum örgütünün üyelerinin menfaatini koruması gerektiğini belirterek, AGC'nin hem üyelerinin hakkını savunmak hem de sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi. 50'ye yakın ülkede AGC'nin faaliyetlerinin olduğunu da belirten Bakan Çevuşoğlu, "Sivil diplomaside cemiyetimiz çok aktif. Antalyamızın tanıtımını yaparken Türkiye 'nin imajına da katkı sağlıyor. Diplomasi her alanda olduğu gibi yoğun ve dinamiktir. Dünyanın her yerinde gelişmeler var. Diplomasi sadece bakanlıklar ya da devlet başkanları arasında olan bir şey değildir" dedi.'GÖÇMEN DÜŞMANLIĞI İNSANLIK SORUNU HALİNE GELDİ'Bugün dünyada İslam düşmanlığını gördüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "70 milyona yakın insan evini terk etmek zorunda kaldı. Neden ülkelerini terk ettiler bakıyoruz ve deniz ortasında yaşadıkları sorunlar bir tarafa, bugün yaşanan göçmen düşmanlığı bir insanlık suçu haline geldi. Bugün Avrupa'da basın siyasetçilerden daha radikal olmaya başladı. Basın nasıl bu noktaya gelebilir. Siyasetçiler, tamam ideolojilerin kurbanı olabiliyor ama maalesef bugün basının da siyasete ve ideolojiye kurban gittiğini görüyoruz" diye konuştu.'FRANSIZ POLİSİNİN KULLANDIĞI AŞIRI GÜÇ İBRETLİKTİR'Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan olayları da hatırlatarak, Türkiye'de vandalizm yaşandığı zamanlarda Avrupa'nın basınıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte destek verdiğini ve Türkiye'nin her zaman gündemde olduğunu gördüklerini söyledi. Fransa'da yaşanan olaylarda polisin uyguladığı gücü de eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Fransa'da yaşananlar, olabilir, gösteriler de olabilir, ama gösterilerin de aşırıya kaçtığını yer yer görüyoruz. Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretliktir. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretliktir. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felakettir. İşte biz buna çifte standart diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz. Batı buna ne diyor, dayanışma diyor. Ne için dayanışma o diyor bizim, Avrupa Birliği'nin üyesi diyor, komşumuz diyor. Dayanışma göstermemiz lazım diyor. Bir ülke, bir toplum, bir ulus zor durumda kaldığı zaman ona destek vermek için dayanışma gösterilebilir. Ama Avrupa'nın kendi öz değerlerine, standartlarına aykırı politikalar olduğu zaman Türkiye eleştirilirse o zaman Fransa'nın da eleştirilmesi gerekiyor."'AVRUPA'DAKİ OLAYLARIN BİR AN ÖNCE DİNMESİ BİZİM YARARIMIZA'Avrupa'nın 'dayanışma' adı altında Fransa'da yaşananları görmezden gelmesini tam bir ikiyüzlülük olarak niteleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayanışma diyerek gözünü kapatırsan, susarsan hatta destek olmaya çalışırsan biz de buna çifte standardın ta kendisi, ikiyüzlülüğün en hası deme hakkımız vardır, bunu da açıkça söylüyoruz. Ama Avrupa'daki bu olayların, bir an önce durması, dinmesi bizim de yararımızadır. Çünkü bu ülkelerin istikrarı bizim için de önemlidir. O ülkelerin ekonomisinin zarar görmesini de istemeyiz" diye konuştu. DHA 'YA 3 ÖDÜLKonuşmaların ardından ödül alan gazetecilere ödülleri verildi. DHA muhabiri Mehmet Çınar ve DHA foto muhabiri İbrahim Laleli 'ye de ödülleri verildi. DHA'dan Mehmet Çınar 'Turizm' dalında Yazılı Basın'da Yılın Gazetecisi seçilirken, Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ise İbrahim Laleli Yılın Haber Fotoğrafı, Mehmet Çınar Yılın Doğa-Çevre Fotoğrafı ödüllerini aldı.