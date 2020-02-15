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Antalya çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

Çay demlemek isterken fenalaşıp öldüANTALYA'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu.

15.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:13
Çay demlemek isterken fenalaşıp öldü
ANTALYA'da, yalnız yaşayan Muhammet Şimşek (53), evinde ölü bulundu. Gaz kokusu gelen eve giren ekipler, Şimşek'in çay demlemek istediği sırada fenalaşarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan Muhammet Şimşek'ten alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Adrese giden ekipler kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla evden gaz kokusu gelirken, içeri giren ekipler Muhammet Şimşek'i mutfak kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Muhammet Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekiplerinin evde inceleme yapmasının ardından Şimşek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Muhammet Şimşek'in çay demlemek istediği, bu sırada fenalaşarak düşmesi üzerine ocağın açık kaldığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Antalya çay demlemek isterken fenalaşıp öldü

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Kaynak: DHA


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