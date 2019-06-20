ANTALYA Ceset ihbarından kum çuvalı çıktı

Ceset ihbarından kum çuvalı çıktıAntalya
'da deniz dibinde ceset olduğu ihbarını değerlendiren polis alarma geçti. Dalgıçların dalarak inceleme yaptığı yerde ceset sanılan cismin kum çuvalı olduğu ortaya çıktı.
Olay, öğle saatlerinde dünyaca ünlüKonyaaltı Sahili
'nde meydana geldi. Sahilde güneşlendikten sonra denize giren bir kişi, 112'yi arayarak su içinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler karadan gözetleme yaparken deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri denizde zodyak botlarla yüzey taraması yaptı. İhbarcı kişinin tarifi üzerine dalgıçlar denize dalarak bir süre dipte arama yaptı. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan dalgıçlar ihbarcının gördüğü cismin sahil bandındaki dubaları sabitlemede kullanılan kum çuvalı olduğunu belirledi.