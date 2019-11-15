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Antalya ceylan, yeni imajıyla sinop cezaevi'nde klip çekti

Ceylan, yeni imajıyla Sinop Cezaevi'nde klip çektiŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.

15.11.2019 13:55 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:58
Ceylan, yeni imajıyla Cezaevi'nde klip çekti
ŞARKICI Ceylan, yeni single çalışması 'Cennetim Ol'a Sinop Cezaevi'nde klip çekti.
Ceylan, söz ve müziği Ebru Elver'e, aranjesi Caner 'e ait 'Cennetim Ol' şarkısı için imaj değiştirdi. Kısa saçlı görünümüyle Selim Akar'ın objektifine poz veren Ceylan'ın, yeni şarkısı için Sinop Cezaevi'nde çektiği klip, sosyal medya üzerinde en çok izlenenler arasına girdi. Ceylan hayranları sanatçıya, 'Modern Ceylan' yorumları yaptı.
Klibin yönetmenliğini, İdil Dizdar ile Said Dalveren yaptı. Klip, 11 kişilik ekiple 6 saatte çekildi.
Antalya ceylan, yeni imajıyla sinop cezaevi'nde klip çekti

Tepecik, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA


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