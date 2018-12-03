Antalya Cezaevindeki Babasıyla Telefonda Görüşünce İntihardan Vazgeçti

Antalya
'da iddiaya göre ailesiyle sorun yaşayan ve erkek arkadaşından ayrılan E.S. (22), alkol aldıktan sonra falezlerde intihara kalkıştı. Falezlerin uç noktasında oturup bira içen E.S., cezaevinde yatan babası ile görüştürülmesinin ardından ikna edildi.
İntihara teşebbüs olayı, saat 12.00 sıralarında Muratpaşa
ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlerde meydana geldi. Ailesi ile sorunlar yaşayan ve iddiaya göre erkek arkadaşından ayrılan E.S.'nin yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda oturup ağladığını görenler, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisine bağlı bot da denizde hazır bekletildi. Polis
, falezler üzerinde bira içen ve sürekli telefonla konuşan E.S.'yi intihardan vazgeçirmek için cezaevindeki babasıyla görüştürebileceğini söyledi. Herkesin kendisine kötülük yaptığını söyleyen E.S., babası M.S. ile görüşmek istediğini, aksi halde kendini atacağını belirtti. E.S., polisin babası ile görüştürmesinin ardından intihardan vazgeçirildi. E.S., polis tarafından bulunduğu yerden çıkartıldıktan sonra ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Antalya
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:26