Antalya cezeri'nin olağanüstü makineleri legends'te sergileniyor

Cezeri'nin olağanüstü makineleri Legends'te sergileniyorDÜNYANIN ilk robotlarını 800 yıl önce icat eden mekanik biliminin babası, Müslüman bilim insanı Cezeri'nin yüzyıllar sonra yeniden canlanan makineleri ve gelecek kuşaklara ilham veren hikayesinin anlatıldığı 'Cezeri'nin Olağanüstü Makineleri' sergisi The Land of Legends'ta açıldı.Zamanı aşan fikirleri, bakış açısı ve felsefesiyle modern mekaniğin babası kabul edilen, ortaçağda yaşamış ve dünyanın sayılı dehalarından biri olan Cezeri'nin olağanüstü makineleri, Antalya 'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'ta açıldı. Cezeri'nin şifreli, dört sürgülü kapı kilidi, şifreli kasası, dünyaca ünlü filli su saati, tarihin ilk insansı robotu olan içecek sunan çocuk otomatı gibi mekanik bilimine ışık tutan 18 parça eser İstanbul Cezeri Müzesi tarafından getirildi. 3 Mart 2020 tarihine kadar ziyarete açık olacak ve girişi ücretsiz olan sergi özellikle bilime meraklı gençler ve çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Sergi sorumlusu Hakan Sunguroğlu ziyaretçilere makineler hakkında detaylı bilgiler verdi.İstanbul Cezeri Müzesi Genel Müdür Yardımcısı Nisanur Çalışkan, "Türkiye'de örneği olmayan benzersiz bir sergi yaptık. Sergide, mekaniğin hikayesinin yanında bir de zamanı ölçmenin hikayesini sunuyoruz. Öte yandan Cezeri'nin entelektüel ve kültürel birikiminin uğradığı astronomi, tıp, müzik, matematik gibi konuları da sergiye taşıdık. Sergimiz her yaştan ziyaretçiye ilham vermek üzere tasarlandı. Özellikle en önem verdiğimiz husus ise Cezeri'yi çocukların eğitimine katkıda bulunacak şekilde konumlandırmak oldu. Bu serginin çok yakında dünyada da ses getireceğine inanıyoruz" dedi.The Land of Legends AVM Müdürü Sertaç Yeğin de "Cezeri'nin İstanbul'daki sergisinden sonra The Land Of Legends olarak burada sergi açtık. Sömestirde buraya gelen tüm öğrenci ve misafirlerimize Cezeri'nin en ilgi çekici eserlerini buluşturuyoruz. Biz burada hem eğlence hem de bilimi buluşturuyoruz. 13. yüzyılda yapılmış olan inanılmaz mekanik deha Cezeri'nin sergisi 3 Mart tarihine kadar ücretsiz olarak halka açık olacak. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.