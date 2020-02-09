Antalya chp antalya'da nusret bayar dönemi

CHP Antalya 'da Nusret Bayar dönemi

CHP Antalya İl Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ahmet Kumbul'a karşı yarışan Nusret Bayar, yeni il başkanı oldu.

37'nci CHP Antalya İl Kongresi, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Kumbul ile Nusret Bayar'ın aday olduğu il kongresi, saat 12.00'de başladı. Kumbul eşi ve çocukları ile salona girerken, Bayar ise taraftarlarıyla salona giriş yaptı. Her iki adayın salona girişinde coşkulu anlar yaşandı. Kongreye CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Cavit Arı, Rafet Zeybek, Aydın Özer, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, CHP'li ilçe belediye başkanları, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'li yöneticiler de katıldı. Mavi liste ile yarışan Ahmet Kumbul'un taraftarları mavi atkılar takarken, Nusret Bayar'ın taraftarları beyaz atkı taktı. Kongrede divan kurulu başkanlığını CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yaptı. Oylamada blok liste ile seçim yapılması kararlaştırıldı.

KUMBUL YAPTIKLARINI ANLATTI

Kongre delegelerinin konuşmasının ardından adaylardan Ahmet Kumbul delegelere seslendi. CHP'nin evi olduğunu belirten Kumbul, CHP'li herkesin ailesi olduğunu söyledi. Partisinde yöneticiliği döneminde yaptığı çalışmaları anlatan Kumbul, başkan olması durumunda yapacaklarını anlattı.

'MASAYA YUMRUK VURMA SÖZÜM MEŞHUR OLDU'

Kumbul'un ardından diğer aday Nusret Bayar sahneye çıktı. Bayar, 'Güvenilir bir il başkanı olmak için, örgütümün hakkını korumak ve hayatımın en onurlu görevi için adayım. Ben il başkan adayıyım, partimden istifa etmeyeceğim. Masaya yumruk vurma sözüm meşhur oldu. Masaya yumruk vurmak dik durmaktır. Örgütün hakkını korumaktır, örgütün yanında olmaktır" dedi.

NUSRET BAYAR KAZANDI

Konuşmaların ardından iki aday, el ele delegeleri selamladı. CHP'de oy verme işlemi saat 17.00'de başladı, 18.00'de sona erdi. Henüz seçim sonuçları açıklanmadan adaylardan Nusret Bayar sahneye çıkarak zafer konuşması yaptı. Ahmet Kumbul'u da sahneye çağıran Bayar, önceki yönetime teşekkür etti. Bayar ve Kumbul, el ele halkı selamladı. Resmi olmayan sonuçlara göre Bayar 335 oy alırken, Kumbul 292 oyda kaldı.