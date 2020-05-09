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ANTALYA CHP'li Köleoğlu Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacak

CHP'li Köleoğlu: Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacakANTALYA'nın dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Olimpos'ta koruma statüsündeki değişiklik tartışmalarıyla ilgili konuşan Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, planla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

09.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:49
CHP'li Köleoğlu: Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacak
ANTALYA'nın dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Olimpos'ta koruma statüsündeki değişiklik tartışmalarıyla ilgili konuşan Kumluca Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Köleoğlu, planla ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı planın sahil ve antik kent bölgelerini içermediğini, zaten çarpık yapılaşma olan bir alanı kapsadığını belirten Köleoğlu, "Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacak" dedi.
Kumluca ilçesindeki eşsiz doğaya sahip dünyaca ünlü Olimpos'la ilgili Koruma Amaçlı İmar Planı onaylandı. Bazı alanlar 2'nci derece sit statüsünden 3'üncü derece site dönüştürüldü. Çevreciler 'Olimpos imara açılıyor' endişesini dile getirirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Olimpos gibi bir değerin bozulmasına ben de izin vermem" diye açıklama yapmıştı.
Olimpos'un bağlı olduğu Kumluca ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, yapılan işin doğru olduğunu söyledi, Bakan Ersoy'a destek verdi. Başkan Köleoğlu, Koruma Amaçlı İmar Planı'nda planlama sürecinin Antalya Valiliği tarafından başlatılmış olup, 6360 sayılı kanun gereği Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin takibine geçtiğine dikkati çekti.
'AMAÇ ÇARPIK YAPILAŞMAYI ENGELLEMEK'
Plan yapılan kısımla ilgili jeoradar görüntü haritalarının yapıldığını ve herhangi bir dokuya rastlanılmadığını kaydeden Başkan Köleoğlu, "Bölgenin tüm tarihi dokuları, doğası göz önünde bulundurularak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı ile 2'nci dereceden 3'üncü dereceye düşürülerek planlanmıştır. Buradaki amaç, daha önceden var olan ve halen yapılmakta olan çarpık yapılaşmanın önüne geçmektir, inşaat artışını engellemektir" dedi.
'YEŞİL DOĞANIN KORUNMASI HEDEFLENİYOR'
Mevcut yapılaşmanın parsellere oranının yüzde 70- 80 bandında iken, planlama ile bu oranın yüzde 30'a düşürülerek, yeşil doğanın korunmasının hedeflendiğini söyleyen Köleoğlu, "Planlanmış bölge 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalmakta olup tarihi Olympos Antik Kenti'ni etkilememektedir. Kıyı bandında ve deniz kenarında herhangi bir planlama yapılmamıştır. Ayrıca planlanan alan şahsi mülkiyetleri içermekte olup, devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan yerlere dokunulmamıştır" diye konuştu.
AHŞAP YAPI VE KONTROLLÜ TURİZM
Planda Olimpos Antik Kenti Kazı Başkanlığı'nın desteği ve önerilerinin de dikkate alındığını belirten Mustafa Köleoğlu, "Planlama yapılmasının, Olimpos'un değerinin ortaya çıkartılması ve kenti bekleyen muhtemel tehlikeler için gerekli olduğu düşünülmüştür. Doğayla uyumlu ahşap tarzı yapılar ile kontrollü turizmin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla yapılan Olimpos Koruma Amaçlı İmar Planı, 7 Mayıs 2020 tarihi itibariyle belediyemizce askıya çıkartılmıştır" dedi.
DOĞANIN KURTULUŞU
Planın sahil kesimi ya da antik kent bölgesiyle ilgisinin olmadığına dikkati çeken Başkan Köleoğlu, şunları kaydetti:
"Tapulu özel mülklerin bulunduğu bölgede zaten yüzde 90 çarpık yapılaşma var. Örneğin bir özel mülk sahibi, eskiden ruhsatım var diyerek yüzde 70- 80'e kadar inşaat faaliyeti yapabiliyordu. Bu yeni planla bu yüzde 30'la sınırlandırılıyor ve sadece ahşap yapı şartı getiriliyor. Yüzde 70'i yeşil alan olacak. Biz de belediye olarak bölgenin altyapısı, yolları, ışıklandırmasıyla hizmetlerimizi yapacağız. Bu plan Olimpos'ta doğanın kurtuluşu olacak." ANTALYA CHP’li Köleoğlu Bu plan Olimpos’ta doğanın kurtuluşu olacak

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Köleoğlu, Kumluca, Olimpos, Güncel, Haber

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