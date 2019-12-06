Haberler » Güncel » Antalya çiçek açıyor - Haber

Antalya çiçek açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjleri rengarenk kışlık çiçeklerle donatıyor.

06.12.2019 12:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:28Antalya çiçek açıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kavşak ve refüjleri rengarenk kışlık çiçeklerle donatıyor. Revizyon çalışması kapsamında ekipler, 2.5 milyon çiçeği toprakla buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler merkezde yer alan kavşaklarda yenileme ve çiçeklendirme çalışması yapıyor. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda çevre yolu üzerinde yer alan katlı kavşakları kışa hazırlayarak mevsimlik çiçeklerle donatan ekipler son olarak Falez Kavşağı'nda revizyon çalışması gerçekleştirdi.

Kışlık ekim çalışmaları kapsamında şu ana kadar menekşe, lahana, alisyum, bellis, aslanağzı ağırlıklı olmak üzere 1 milyon 500 bin kök çiçek dikildi. 1 milyon kök daha çiçek dikimi hedefleyen ekipler toplamda 2.5 milyon çiçeği toprakla buluşturmuş olacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42 AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - Haber
14:42 İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon - Haber
14:38 Adıyaman'da kapanan 64 yerleşim yerinin yolu açılıyor - Haber
14:37 Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi - Haber
14:36 Belediyeden "Kontağı çevirmeden önce kaputa vur" çağrısı - Haber
13:22 Son dakika: Selahattin Demirtaş'ın anne ve babasının da içinde bulunduğu araç kaza yaptı - Haber
12:40 İnsansız kara aracı göreve hazır - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Türk şehirlerini Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:25 Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
6.12.2019 14:51:28