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ANTALYA Çiçekçiler, Anneler Günü'nde kısıtlamadan muaf olmak istiyor

Çiçekçiler, Anneler Günü'nde kısıtlamadan muaf olmak istiyorORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatarak, 10 Mayıs'taki Anneler Günü'nde tüm şehirlerde çiçekçilerin 1 günlüğüne...

06.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:55
Çiçekçiler, Anneler Günü'nde kısıtlamadan muaf olmak istiyor
ORTA Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (OAİB) Başkanı İsmail Yılmaz, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatarak, 10 Mayıs'taki Anneler Günü'nde tüm şehirlerde çiçekçilerin 1 günlüğüne açık olmasını istediklerini söyledi.
Bu yıl koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve ihracatın durduğu kesme çiçek sektörü, Anneler Günü'nde sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili özel muafiyet uygulanmasını istedi. OAİB Başkanı İsmail Yılmaz, salgın nedeniyle sektörün ciddi olumsuzluklar yaşadığına dikkat çekerek, "İhracat tamamen durduğu için elimizdeki çiçeklerin büyük bölümü çöpe gitti. Üreticimizin ciddi ekonomik kaybı söz konusu. Önümüzdeki Anneler Günü, bu anlamda iç pazarda sektörümüz için bir moral olabilir" diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığını hatırlatan Yılmaz, "Anneler Günü'nde bir defaya mahsus şehirlerdeki çiçekçilerin de açık olmasına izin verilmeli. Anneler Günü olan 10 Mayıs Pazar günü sokağa çıkamayan vatandaşlarımız telefonla ya da internetten sipariş verebilir, bizler de evlere servis yapabiliriz" dedi.
Çiçeklerin sevgi ve mutluluğun sembolü olduğunu söyleyen Yılmaz, "Çok zor günlerden geçiyoruz. Bu süreçte evlerde kapalı annelerimize çiçek alarak onları mutlu edebiliriz. En güzel hediye çiçektir. Sektörümüz açısından da çiçekçilere izin verilmesi büyük fayda sağlayacaktır" diye konuştu. ANTALYA Çiçekçiler, Anneler Günü’nde kısıtlamadan muaf olmak istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Yılmaz, Anneler Günü, Koronavirüs, Güncel, Haber

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