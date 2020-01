Antalya çift kol nakilli yusuf oğuz, taburcu edildi

Çift kol nakilli Yusuf Oğuz, taburcu edildi (2)

DOKTORLARIYLA VEDALAŞTI

Türkiye'nin dördüncü çift kol nakillisi Yusuf Oğuz Şimşek, kendisine nakil yapan Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile vedalaştı. Hastane önünde açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, "Yusuf taburculuğa hazırdı; ama bugün itibarıyla gerçek anlamda kendi istekleriyle hastaneden ayrılıyor. Sürekli bizim kontrolümüzde olacak. Güzel gelişmeler var aslında, bunları da inşallah önümüzdeki dönemde sizlerle paylaşacağız. Hem duyu hem de his açısından beklediğimizden, hızlı olan şeyler var. O da çok mutlu, biz de. Yakın zamanda inşallah daha güzel haberlerle hareket eden kollarla Yusuf'u yine burada karşılayacağız. Bu hareket yakın zamanda başlayacak. Şu anda tokalaştık ama bu biraz daha istemli olması gerekiyor. Bazı aldığımız ölçümlerde beklediğimizden daha yakın zamanda hareketlenme başlayacak. İnşallah daha iyisini göreceksiniz, diğer hastalara da umut olsun. Fizik tedavi zaten alıyor. Evde de devam edecek, arkadaşlarımız aralıklarla görecekler. Aile, bu konuyla ilgili eğitim aldı, her türlü konuda bilgilendirildi" diye konuştu.

'TOKALAŞMAK GÜZEL HİS'

Yusuf Oğuz Şimşek ise "45 günü geride bıraktık. Sevinçliyiz, mutluyuz. Şu an eve çıkıyoruz. Ömer hocayla da tokalaştık. Tokalaşmak çok güzel bir his" dedi.

Baba Mustafa Şimşek de "Bu süreçte yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Organ bağışını yapan aileye çok teşekkür ediyorum. Organ naklinin ne kadar önemli olduğunu sizler de haberlerinizle bildirerek herkesi bilinçlendiriyorsunuz. Bu işin mimarı olan Ömer hocam, Özlenen hocam ve Nilgün hocamıza teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir baba olarak oğlumla tekrar tokalaşmak mutluluk verici. Allah kimsenin başına vermesin ama bu güzel bir sonuç oldu" diye konuştu.

Yusuf Oğuz Şimşek, daha sonra babasıyla birlikte evine gitti.

Kaynak: DHA