ANTALYA Çiftçi, bayramda da üretime devam etti

Çiftçi, bayramda da üretime devam ettiÖrtüaltı sera üretim merkezlerinden Antalya Kumluca'da çiftçiler bayram tatilinde bile ara vermeden çalışmaya ve üretmeye devam etti.

26.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:04
Çiftçi, bayramda da üretime devam etti
Örtüaltı sera üretim merkezlerinden Antalya Kumluca'da çiftçiler bayram tatilinde bile ara vermeden çalışmaya ve üretmeye devam etti.
Kumluca Toptancı Hali'nde bayramdan 2 gün önce alımlar durdu. Havanın da sıcak olmasından dolayı 4 günlük aradan sonra domates, biber, patlıcan, salatalık ve kavun gibi ürünler olgunlaştı. Olgunlaşan ürünler bekleme yapamayacağı için çiftçiler bayramda da hasada devam ediyor. Domates üreticisi Şükrü Macit, bayramda da çalıştıklarını belirterek, "Bayram tatili bizde yok. Ürünlerimiz yetişti. Hallerin bayramdan sonra açılacağını bildiğimiz için onlara ürün yetiştirmek için bayram tatilinde de ürünlerimizi topluyoruz. Bir ay sonra sıcakların da bastırması ile örtü altı sera üretiminin sonuna geliyoruz. Ürün bitiyor, yaz tatiline giriyoruz. Ama şu anda sıcakların ve ürünlerin erken olgunlaşmasından dolayı bayram seyran demeden çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu. Arzu Özdemir ise bayramda da üretmek zorunda olduklarını belirterek, "Sıcak soğuk bizim için hiç fark etmez. Çünkü sebzelerimiz beklemeyecek. Sıcakta bile çalışmak zorundayız. Seralarımızdan da çıkmıyoruz. Bayramda işler beklemiyor. Çalışmak zorundayız. Çünkü sebze beklediği zaman domatesler kızarıyor, salatalıklar büyüyor. Halde de satımda sıkıntı yaşanıyor. Onun için bayramda da çalışıyoruz" dedi. Mehmet Özdemir ise "Havalar ısındı, ürünlerimiz çabuk kızarıyor. İşçiliğini yapmak zorundayız. Bayram da olsa çalışmak zorundayız. Domatesler kızardığı zaman fazla bekletemiyoruz. Hem toplamasını yapıyoruz. Hem de aynı zamanda işçiliğini yapmak zorundayız. Halkımızın yiyeceği karşılansın diye. Tüketici halleri bayramdan sonra hemen açılacağı için bekleme yapamıyoruz. Hava sıcak, ürünler yumuşama yapacak bekleme yaparsak. Hem toplama hem de işçilik aynı anda yapmak zorundayız" diye konuştu. ANTALYA Çiftçi, bayramda da üretime devam etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Kumluca, Antalya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
’Yarasa kadın’dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep’te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var Haber
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Haberler››Güncel››ANTALYA Çiftçi, bayramda da üretime devam etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:02: Nilüfer'de bayram mesaisi - Haber 14:01: D-100'de nefes kesen kovalamaca... "Dur" ihtarına uymadı patlak lastikle kilometrelerce kaçtı - Haber 14:01: Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e bayram ziyareti - Haber 13:59: Arslan: "27 Mayıs, toplumun hafızasında kara bir lekedir" - Haber 13:57: Dünyaca ünlü sahilde şezlong ve şemsiyeler sosyal mesafeli yeni düzene göre yerini aldı - Haber 13:28: Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var - Haber 11:41: Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti - Haber 10:27: Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı - Haber