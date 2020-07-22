ANTALYA Çıralı’da yumurtadan çıkan caretta carettaların zorlu yolculuğu başladı

Çıralı'da yumurtadan çıkan caretta carettaların zorlu yolculuğu başladı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinin dünyaca ünlü Çıralı Sahili'nde, ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu. Açılan ilk yuvada 90 yumurta bulunurken, 37'si canlı olarak denize ulaşmayı başardı.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Çıralı Sahili'nde yuva yapan caretta caretta deniz kaplumbağalarının ilk yuva açılışı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Ulupınar Mahalle Muhtarı ve SS Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya ve gönüllüler tarafından yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen yuva açılışında, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda katılımcılara sık sık uyarılarda bulundu.

Geçen yıl 86 yuvanın bulunduğu Çıralı'da bu yıl 90 yuvaya ulaşılırken, deniz kaplumbağalarının yuvalama döneminin devam ettiği belirtildi. Açılan ilk yuvada 90 yumurta bulunurken, 37'si canlı olarak denize ulaştı. Yuvada bulunan 53 yumurta ise dölsüz olarak çıkartıldı.

'YUVA SAYISI ARTIYOR'

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilk caretta caretta yuvasını açtıklarını söyledi. Caretta carettaların Çıralı'yı çok sevdiklerini belirten Başkan Topaloğlu, Çıralı Sahili dünyanın göz bebeği durumunda. Buradaki caretta carettalara kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Belediye olarak 4 personelimizi burada görevlendirdik. Yumurtlama döneminden denize ulaşmalarına kadar caretta carettaları takip ediyor. İlk yuvayı bugün açtık ve 37 yavru denizle buluştu. Geçen sene 86 yuva vardı ama bu sene 90 yuva var. Bu sene havaların serin gitmesinden dolayı kuluçka dönemi uzun sürdü. Gün geçtikçe yuva sayısı artıyor dedi.

Çıralı Sahili'nin ve caretta cerattaların turizme de büyük katkısı olduğuna değinen Başkan Topaloğlu, Dünyada herkes buranın caretta carettalar ile ünlü olduğunu biliyor. Burası caretta carettaların evi oldu. Biz belediye olarak buranın korunması konusunda elimizden geleni yapıyoruz diye konuştu.

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Çevre Koruma ve Geliştirme Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya, bu sene Çıralı'da 90 yuva bulunduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu

Bu sene ilk yuvamızı açtık. İlk yuvadan 57 dölsüz çıkış yaptı. 37'si de denizle buluştu. Bu yıl iyi bir sezon geçiriyoruz. Caretta carettaların korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile birlikte ve bize destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemer Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bu sene inşallah yuva sayısında rekor kırmayı bekliyoruz.

'GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYANIYOR'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil de bu seneki yuva sayısının geçen seneki yuva sayısını şimdiden aştığını söyledi. Rıza Kamil, Geçen yıl 86 yuvadan sezonun tamamında 3650 bireyi anavatanı olan denizle buluşturmuştuk. Şu anda da işin başında olmamıza rağmen yuva sayımız geçen yılı geçti, 90 sayısına ulaştık. İnsanların artık daha fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Caretta carettalar konusunda faaliyette bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Bu iş tamamen gönüllülük esasına dayanıyor. Gönüllü olarak bu işi yapan insanlar, caretta carettaların yaşam döngülerini sağlıyor. Caretta carettaların korunması için destek veren herkese teşekkür ediyoruz dedi.