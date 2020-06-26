ANTALYA Çıralı Sahili gündüz insanların, gece kaplumbağaların

Çıralı Sahili gündüz insanların, gece kaplumbağalarınANTALYA'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı Sahili, deniz kaplumbağaları yuvalama döneminde saat 21.00'den 06.00'ya kadar insanların kullanımına kapatılıyor.

26.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:38
Çıralı Sahili gündüz insanların, gece kaplumbağaların
ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki dünyaca ünlü Çıralı Sahili, deniz kaplumbağaları yuvalama döneminde saat 21.00'den 06.00'ya kadar insanların kullanımına kapatılıyor. Özel ekipler sabaha kadar denetim yapıp, sahile gelen kişileri uzaklaştırıyor. Uygulama, ilk yumurtanın bırakılmasından yuvalardaki son yavrunun denizle buluşmasına kadar sürüyor.
Avrupa'nın en temiz plajları arasında gösterilen Kemer'in dünyaca ünlü Çıralı Sahili, doğal güzelliklerinin yanı sıra nesli tükenmekte olan deniz kaplumbağalarının üreme alanı olması özelliğiyle de dikkati çekiyor. Nisan ayı sonu itibariyle başlayan yuvalama dönemi nedeniyle ünlü plaj, saat 21.00'den 06.00'ya kadar yuva yapmaya gelen deniz kaplumbağalarının kullanımına bırakılıyor. Deniz kaplumbağalarını rahatsız etmemek ve doğal hayatı korumak için yürütülen uygulama kapsamında, insanların bu saatler arasında sahile girmesi yasaklanıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında 4 geçici işçi, 3,2 kilometre uzunluğundaki sahilde saat 21.00'den sabahın ilk ışıklarına kadar nöbet tutuyor. Görevliler geceleri yuva yapmak ve yumurtalarını bırakmak için gelen deniz kaplumbağalarını korurken, yasaktan habersiz olduğu için sahile gelen kişileri de uzaklaştırıyor. İnsanlar ise saat 06.00 ile 21.00 arasında sahili kullanabiliyor.
İLK YAVRUDAN SON YAVRUYA KADAR
Öte yandan Çıralı Sahili'ndeki yasak ilk deniz kaplumbağasının yuva yaptığı tarihte başlayıp, yuvadan çıkan son yavrunun denizle buluştuğu zamana kadar devam ediyor. Deniz kaplumbağalarının Çıralı'ya genelde nisan sonlarında yavrulamak için geldiği, yumurtlama döneminin ise ağustos sonuna kadar devam ettiği biliniyor.
'20 YILDAN BERİ BU KURAL GEÇERLİ'
Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, deniz kaplumbağalarının üreme sezonunun başladığını hatırlatarak, "Görevli arkadaşlar sahilde. Bu konuda saat 21.00'den sonra sahile inilmesini istemiyoruz. Çünkü deniz kaplumbağası gece yumurta bırakıyor. Ses, ışık, gürültü bu konular onların yumurta bırakmasını engelliyor. Bu nedenle Çıralı'ya tatile gelen insanlarımızın bu kurallara uymasını istiyoruz. Pandemi nedeniyle yoğunluk azdı ama artık artmaya başladı. Bu konuda herkesin tedbirli olmasını istiyoruz. Çıralı deniz kaplumbağası üreme alanı seçildikten sonra 20 yıldan beri bu kural geçerli. İnsanlarımızın saat 21.00'den sonra sahile inmemesi çok önemli. Çünkü deniz kaplumbağası sadece sahile yumurtalarını bırakarak neslini devam ettirebiliyor" dedi. ANTALYA Çıralı Sahili gündüz insanların, gece kaplumbağaların

Kaynak: DHA

Etiketler: Çıralı, Avrupa, Kemer, Güncel, Haber

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