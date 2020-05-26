ANTALYA Çoban ateşi orman yangını çıkardı

Çoban ateşi orman yangını çıkardıAntalya'nın Manavgat ilçesinde bu sabah çobanların yaktığı ateşin neden olduğu orman yangını söndürüldü.

26.05.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:55
Çoban ateşi orman yangını çıkardı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bu sabah çobanların yaktığı ateşin neden olduğu orman yangını söndürüldü.
Manavgat'ın Yaylaalan Mahallesi Avason Beli Mevkii'nde saat 09.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden 1 itfaiye aracıyla birlikte toplam 29 personel tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Toplam 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü yangının, çobanların yaktığı ateşten kaynaklandığı anlaşıldı. ANTALYA Çoban ateşi orman yangını çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Sabah, Güncel, Haber

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