Antalya 'Çocuklar Ölmesin' Diye Kağıttan 1000 Turna Yapıp Japonya'ya Gönderecekler

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:15



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:15

Antalya'nın Kemer ilçesinde lise öğrencileri, Hiroşima'ya atom bombası atılmasından 10 yıl sonra lösemiden ölen ve günümüzde savaşın masum kurbanlarının sembolü olan Sadako Sasaki'den esinlenerek, kağıttan 1000 turna kuşu yapmaya başladı. 'Çocuklar ölmesin' diye kağıttan origami tekniğiyle 1000 turna kuşu yapan öğrenciler, bunları ağustos ayında Japonya'da yapılacak anma törenlerine gönderecek.İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ve 10 yıl sonra lösemiye yakalanan Sadako Sasaki adlı bir çocuk hastaneye yatırılır. Aynı hastanede yatan kanser hastası 80 yaşındaki yaşlı bir kadın, Sadako'ya "Benim için çok geç ama bizim inanışımıza göre bir kişi kağıttan 1000 turna kuşu yaparsa, her istediği kabul olur. Ben yapamadım. Sen yap ve kurtul" diyerek son nefesini verir. Bunun ardından kağıttan 1000 turna yapmaya koyulan Sadako Sasaki de 644'üncü turnayı yaptıktan sonra 25 Ekim 1955 tarihinde 12 yaşındayken yaşamını yitirir. Bu olaydan sonra Japonya'da birçok kişi küçük çocuk için kağıttan turna kuşu yapmaya başlar. Arkadaşları ise eksik kalan 356 turnayı yapıp Sadako Sasaki ile birlikte gömer. Turna kuşu o zamandan beri Japonya'da ve dünyada barışın ve nükleer silahsızlanmanın simgesi haline gelir.Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Ünal Aysal Anadolu Lisesi öğrencileri de bu hikayeden yola çıkarak, rehber öğretmenleri eşliğinde 'Ünal Aysal Anadolu Lisesi Kağıttan Bin Turna Kulübü'nü kurdu. Ekim ayında faaliyete geçen kulüpte her ay iki kez buluşan 35 öğrenci, rehber öğretmenleri eşliğinde turna kuşu yapıyor. Öğrenciler 'Çocuklar Ölmesin' diye farkındalık yaratmak amacıyla Japonya'daki Sadako Sasaki heykeli önünde her yıl ağustos ayında yapılan anma törenlerine 1000 kağıt turna göndermeyi hedefliyor.Öğrencilerden Furkan Arpacı (16), "Turna kuşlarını daha önceden sürekli yapıyordum. Yaklaşık 1.5 senedir origami yapmaktan hoşlanıyorum ve en son yaptığım origami kuğu. Bunu iki gün içerisinde yaptım. Toplam 27 adet A4 kağıdından oluşuyor. Bu A4 kağıtlarından elde ettiğim 225 adet birleşim kağıdıyla bunu oluşturdum" dedi.'JAPONYA'YA GÖNDERMEYİ AMAÇLIYORUZ'Okulun İngilizce öğretmeni ve Kağıttan Bin Turna Kulübü'nün rehber öğretmeni olan Selma Partal, "Ekim ayı itibariyle bu projeye başladık ve 35 öğrenciyle çalışmalarımız hala devam ediyor. Turna kuşu yapıyoruz, origami çalışması şeklinde. Amacımız dünyadaki çocukların savaşlarda ölmemesi ve Hiroşima'da lösemi yüzünden kaybettiğimiz küçük bir çocuğu anmak. Ağustos ayı itibariyle de Japonya'ya yaptığımız çalışmayı göndermeyi amaçlıyoruz. Çocuklar gayet güzel istekli bir şekilde devam ediyor. Umuyorum ki biz de Türkiye'de bu farkındalığı yaratabiliriz" diye konuştu.