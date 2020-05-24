ANTALYA Çocuklar polisle bayramlaştı

Çocuklar polisle bayramlaştıANTALYA'nın Serik ilçesinde bir grup çocuk, görev başındaki polis memurlarına şeker ve kolonya ikram ederek bayramlaştı.

24.05.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:20
Çocuklar polisle bayramlaştı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir grup çocuk, görev başındaki polis memurlarına şeker ve kolonya ikram ederek bayramlaştı.
Serik'e bağlı Kökez Mahallesi'nde oturan bir grup çocuk, mahallelerine yakın bir bölgede karantina uygulanan Merkez Mahallesi'nde görev yapan polis memurlarıyla bayramlaştı. Çocuklar Fahrettin Çetinkaya (11) ile Ayaz Kesici (10) yanlarında getirdikleri kolonya ve şekeri polislere ikram ederek bayramlarını kutladı. Çocuklar, polislere Biz de büyüyünce polis olacağız. Vatanımıza, milletimize hizmet edeceğiz diyerek sevgi gösterisinde bulundu. ANTALYA Çocuklar polisle bayramlaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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