ANTALYA Çocuklar 'Sahilde Sinema'da buluştu

Çocuklar 'Sahilde Sinema'da buluştu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği 'Sahilde Sinema Var' etkinliği, bu kez küçük izleyicilere ev sahipliği yaptı.

02.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:10
Çocuklar 'Sahilde Sinema'da buluştu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği 'Sahilde Sinema Var' etkinliği, bu kez küçük izleyicilere ev sahipliği yaptı. Çocuklar, aileleriyle birlikte 'Karlar Kraliçesi 4' animasyon filmini izledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen 'Sahilde Sinema VarMaskeli Sinema' etkinliği yoğun taleple devam ediyor. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları içerisinde açık havada sinema keyfini bu kez çocuklar yaşadı. Konyaaltı Sahili Beach Park Varyant Meydanı'nda ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara özel 'Karlar Kraliçesi 4' animasyon filmi yayınlandı. Giriş kapılarında güvenlik görevlileri, çocukların ve yetişkinlerin ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Alan girişinde vatandaşların el dezenfekteleri yapıldı, maskesi olmayanlara maske verildi. Daha önce rezervasyon yaptırdıkları numaralı sandalyelerde yerlerini alan çocuklar, patlamış mısır almayı da ihmal etmedi. Animasyon filmini heyecanla izleyen çocuklar aileleriyle birlikte eğlence dolu saatler geçirdi.
SİNEMA KEYFİ SÜRÜYOR Antalyalılara yıldızlar altında sinema keyfi yaşatan etkinlik perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yeni gösterimlerle sürecek. Son dönemin en beğenilen Türk filmleri izleyicilerle buluşacak. Etkinlik kapsamında 2-4 Temmuz'da 'Bizim İçin Şampiyon', 3- 5 Temmuz'da da '7. Koğuştaki Mucize' filmi, saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak. Etkinliğine katılmak isteyenlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden katılım başvurusu yapması gerekiyor. ANTALYA Çocuklar ’Sahilde Sinema’da buluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili, Güncel, Haber
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