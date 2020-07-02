ANTALYA Çocuklar 'Sahilde Sinema'da buluştu
Çocuklar 'Sahilde Sinema'da buluştu Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirdiği 'Sahilde Sinema Var' etkinliği, bu kez küçük izleyicilere ev sahipliği yaptı.
02.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:10
SİNEMA KEYFİ SÜRÜYOR Antalyalılara yıldızlar altında sinema keyfi yaşatan etkinlik perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yeni gösterimlerle sürecek. Son dönemin en beğenilen Türk filmleri izleyicilerle buluşacak. Etkinlik kapsamında 2-4 Temmuz'da 'Bizim İçin Şampiyon', 3- 5 Temmuz'da da '7. Koğuştaki Mucize' filmi, saat 20.30'da izleyiciyle buluşacak. Etkinliğine katılmak isteyenlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi internet sitesinden katılım başvurusu yapması gerekiyor.
Kaynak: DHA
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