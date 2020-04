ANTALYA Çocukların 23 Nisan hazırlığı

Kaynak: DHA

Çocukların 23 Nisan hazırlığı Antalya 'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen ilkokul öğrencileri, bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çok farklı şekilde kutlamaya hazırlanıyor.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Covid-19 salgını sebebiyle farklı kutlanacak. Her yıl coşkulu törenlerle okullarda ve meydanlarda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak isteyen Manavgatlı ilkokul öğrencileri de evlerinde hazırlık yapmaya başladı. Minik öğrenciler, bayraklar, kırmızı beyaz renkli balonlar ve '23 Nisan Bayramımız kutlu olsun', 'Emanetin emin ellerde 100. Yıl', 'Güzel günler göreceğiz', '100. Yılında 23 Nisan tüm çocuklara kutlu olsun' ve '100. Yıl yaşasın 23 Nisan' yazılı afişler hazırlayarak evlerinin balkonlarına astı.Öğrenciler ayrıca öğretmenlerinin yönlendirmesiyle İstiklal Marşı ve çeşitli şiirleri okuyarak klipler oluşturdu. İstiklal Marşı'nın 10 kıtasında her mısrayı farklı öğrencilerin okuduğu klipte, öğrenciler ayrıca çeşitli şiirleri de okudu. Şiirlerde de her mısrayı farklı bir öğrencinin okuması dikkati çekti.