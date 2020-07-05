ANTALYA Çöp depolama alanında yangın

Çöp depolama alanında yangınAntalya'nın Kaş ilçesinde belediyenin çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

05.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:28
Çöp depolama alanında yangın
Antalya'nın Kaş ilçesinde belediyenin çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Kaş İlçe Belediyesi'ne ait Pınarbaşı Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, Antalya Orman Başmüdürlüğü'ne ürüne ait 1 helikopterle müdahale edildi. Yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin çalışması sonucu yangının etrafa sıçramasının önüne geçildi. ANTALYA Çöp depolama alanında yangın

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Antalya, Güncel, Haber
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