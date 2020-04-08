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ANTALYA Covid-19 testi pozitif çıkınca, arkadaşı ve ağabeyi gözetim altına alındı

Covid-19 testi pozitif çıkınca, arkadaşı ve ağabeyi gözetim altına alındıAntalya'nın Manavgat ilçesinde ziyarete gittiği evde yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in (40) şüphe üzerine savcının talebi doğrultusunda yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca ağabeyi ve arkadaşı hastanede gözetim...

08.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:58
Covid-19 testi pozitif çıkınca, arkadaşı ve ağabeyi gözetim altına alındı
Antalya 'nın Manavgat ilçesinde ziyarete gittiği evde yaşamını yitiren Hüseyin İncirbelen'in (40) şüphe üzerine savcının talebi doğrultusunda yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca ağabeyi ve arkadaşı hastanede gözetim altına alındı.
Manavgat'ta geçen pazartesi günü öğleden sonra arkadaşı Murat Çağlar'ın evine giden KOAH hastası Hüseyin İncirbelen bir anda fenalaşarak hayatını kaybetti. Murat Çağlar tarafından haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Hüseyin İncirbelen'in hayatını kaybettiği tespit etti. Hüseyin İncirbelen'in geçen ay nefes darlığı şikayetiyle Manavgat Devlet Hastanesi'ne başvurduğu ve şüphe üzerine yapılan testte Covid-19 tanısının negatif çıktığının belirlenmesi üzerine cumhuriyet savcısı tarafından yeniden test yapılmasına karar verildi. Önceki gün yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine Hüseyin İncirbelen'in temasta olduğu kişiler aranmaya başlandı.
Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Hüseyin İncirbelen'in evinde ziyarete gittiği arkadaşı Murat Çağlar ile adı öğrenilemeyen ağabeyi hastaneye sevk edildi. Covid-19 testi yapılan Murat Çağlar ve ağabey hastanede gözetim altına alındı. Yetkililer Hüseyin İncirbelen'in temasta bulunduğu kişilere ulaştıklarını ve hepsine 14 günlük karantina tebliğini imzalatarak, evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi. Murat Çağlar ve Hüseyin İncirbelen'in ağabeyinin de yapılacak test sonucuna göre evde karantina uygulanacağı veya hastanede gözetim altında tutulacağı öğrenildi. Diğer yandan Hüseyin İncirbelen'in vefat ettiği daire ve apartmanda da dezenfektan çalışması yapıldığı belirtildi. ANTALYA Covid-19 testi pozitif çıkınca, arkadaşı ve ağabeyi gözetim altına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Manavgat, Antalya, Güncel

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ANTALYA Covid-19 testi pozitif çıkınca, arkadaşı ve ağabeyi gözetim altına alındı
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