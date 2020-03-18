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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: "Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği haberi gerçeği...

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tutuklu yargılanan bir sanığın tahliye edildiği haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

18.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:06
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı:
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tutuklu yargılanan bir sanığın tahliye edildiği haberinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu'nca yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında "Hasta tutuklu D.A. koronavirüs salgını sebebiyle tahliye edildi" başlığıyla haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan D.A'nın Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Yargılama sırasında ibraz edilen sağlık raporunda tanısı konulan rahatsızlıkları nedeniyle yapılan değerlendirmede sanığın adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verilmiştir. Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği haberi gerçeği yansıtmıyor. Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bugüne kadar koronavirüs tanısı konulan tutuklu ve hükümlü bulunmamakta olup, bilim kurulu önerileri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Başsavcı, Antalya, Güncel

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