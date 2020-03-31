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ANTALYA Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' sessizliği

Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' sessizliğiANTALYA'da koronavirüs tedbirine yönelik evde kalınması gerektiği uyarılarına kulak asan Antalyalıların dışarı çıkmamasıyla kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü.

31.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:43
Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' sessizliği
ANTALYA'da koronavirüs tedbirine yönelik evde kalınması gerektiği uyarılarına kulak asan Antalyalıların dışarı çıkmamasıyla kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirleri dikkate alan Antalyalılar, 'evde kal' çağrılarına uyarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih etti. Kentte caddelerde araç yoğunluğu yok denecek kadar azalırken, çarşı ve meydanlarda da sessizlik hakim oldu. Normalde her gün binlerce insanın gezdiği, hatıra fotoğrafı çektiği kentin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı, boş haliyle görüntülendi. Havadan saat 15.08'de fotoğraflanan meydan ve Cumhuriyet Caddesi'nde yok denecek kadar az insan ve aracın olması virüs nedeniyle tarihi günlerin yaşandığı kentte insanların sağlığına verdiği önemi gözler önüne serdi.
Drone çekiminde Kaleiçi ve Yat Limanı'ndaki sakinlik de havadan tespit edildi. Limanda sadece teknelerin bağlı olduğu, fener ve park alanlarında insan olmadığı görüldü.
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ANTALYA Cumhuriyet Meydanı’nda ’koronavirüs’ sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Koronavirüs, Antalya, Güncel

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ANTALYA Cumhuriyet Meydanı'nda 'koronavirüs' sessizliği
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