Kaynak: AA

Enda Tour tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen U21 Milli Takımlar "Antalya Cup 2019" futbol turnuvası Estonya ve Ukrayna karşılaşması ile Antalya'da başladı.Turnuva hakkında gazetecilere açıklama yapan Spor Turizm Birliği Başkanı ve Enda Tour sahibi Recep Şamil Yaşacan, U21 milli takımlarının katıldığı Antalya Cup 2019 turnuvasının bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.Turnuvada Estonya, Ukrayna, Makedonya, Kazakistan ve Litvanya U21 milli takımlarının mücadele edeceğini belirten Yaşacan, Turnuva sonunda şampiyon olacak takıma 3 bin avro para ödülü vereceklerini ifade etti.Bu yıl Antalya'da futbol turizmi açısından çok iyi bir sezon geçirdiklerini ve geçmiş senelerin rekorlarını kırdıklarını ifade eden Yaşacan, şöyle konuştu:"Antalya'da şu ana kadar 2 bin futbol takımı kampını geçmiş durumdayız. Rezervasyonlarımız halen devam ediyor. Nisan ayı sonuna kadar da futbol takımlarımız gelmeye devam edecek. Gelecek sezon için Avrupa başta olmak üzere futbol takımları rezervasyonlarını yaptırmaya başladılar. Gelecek sezon daha iyi olacak. Biz özel sektör olarak böyle bir turnuva yapıyoruz. Bundan sonra da Antalya'da ocak ve şubat aylarında daha büyük turnuvalar için Antalya'nın tanıtımı için yapılması gerekir."- Estonya: 0 - Ukrayna: 0Antalya Cup 2019'da ilk karşılaşma Estonya ve Ukrayna arasında oynandı.Ukrayna U21 Milli Takımı, teknik direktör Rusian Rotan eşliğinde Bykov, Lunov, Lebedenko, Liedniev, Rusyn, Kozak, Alibekov, Rizie, Semenikhin, Milovanov ve Bilyk 11'i ile mücadele etti.Estonya Milli Takımı ise teknik direktör Karel Voolaid yönetiminde Roosalu, Mihhailov, Vaherna, Soomets, Kask, Kreida, Jarvelaid, Veensalu, Lipp ve Nömm ilk 11'i ile sahaya çıktı.Her iki takımın da karşılıklı atakları ile oynanan müsabakada ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da başka gol olmayınca maç 0-0 golsüz beraberlikle sona erdi.Turnuva yarın Ukrayna – Makedonya ve Kazakistan – Litvanya maçları ile devam edecek.Organizasyon 26 Mart'ta düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.