Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Antalya'da 07 Gençlik Grubu, koronavirüs ile mücadeleye gönüllü destek verecek - Spor

Antalya'da 07 Gençlik Grubu, koronavirüs ile mücadeleye gönüllü destek verecek

Antalya'da, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara gönüllü destek verecek.

19.03.2020 20:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:28
Antalya'da 07 Gençlik Grubu, koronavirüs ile mücadeleye gönüllü destek verecek
Antalya 'da, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara gönüllü destek verecek.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele çalışmalarına dernek üyelerinin gönüllü olarak destek vermeye hazır oldukları belirtildi.
Açıklamada, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na "Bizler bir taraftar grubundan fazlası olduğumuzu, aynı zamanda şehrimizin koruyucusu ve destekçisi olduğumuzu belirtmek isteriz." diye seslenen dernek üyeleri, şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Valimizin ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün uygun görmesi durumunda 07 Gençlik Grubu olarak, kendi şahsi gücümüz ile gönüllü olarak çalışmalara katılmaya hazır olduğumuzu ve Valiliğimizin belirlediği yaşlılarımızın evlerini, temin ettiğimiz ULV cihazlarıyla dezenfeksiyon işlemlerini seve seve yapabileceğimizi ve Valiliğimizin emrinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Ayrıca Valiliğimizden gönderilecek yardım ve ihtiyaçların evlere ulaşmasını sağlayabiliriz. Ülkemizin bulunduğu bu zorlu süreçte şehrimizin ve devletimizin sonuna kadar yanındayız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Münir Karaloğlu, Antalyaspor, Antalya, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Birleşmiş Milletler’den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Spor
Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Spor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Spor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Spor
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Spor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Loading