17 Aralık 2018, 14:59
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Antalya'da 1,3 Milyon Liralık Uyuşturucu Ele Geçirildi

Antalya

ANTALYA'da polisin düzenlediği 3 uyuşturucu operasyonunda, toplam 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 gram skunk ve 3 kilo eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'da polisin düzenlediği 3 uyuşturucu operasyonunda, toplam 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 gram skunk ve 3 kilo eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin 1,3 milyon TL değerinde olduğu açıklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotim Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde ve şehrin girişinde 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları yerler ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 15 bin 250 ecstasy hap, 25 kilo 500 skunk ve 3 kilogram eroin ele geçirildi. 11 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin değerinin, yaklaşık 1,3 milyon TL olduğu belirtildi. - Antalya Antalya
Kaynak: DHA