Antalya
'da 1.3 milyon liralık uyuşturucu ele geçerildi
Antalya'da 3 uyuşturucu operasyonunda 15 bin 250 adet ecstasy hap, 25 kilo 500 gram skunk ve 3 kilo eroin ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerin 1.3 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Narkotim Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent merkezinde ve şehrin girişinde 3 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, kaldıkları yerler ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 15 bin 250 adet ecstasy hap, 25 kilo 500 skunk ve 3 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. 11 şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin parasal değerinin, yaklaşık 1.3 milyon TL olduğu belirtildi.
Antalya
Kaynak: DHA