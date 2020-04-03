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Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama

ANTALYA'da, bir eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

03.04.2020 20:03 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:03
Antalya'da 10,5 kilo eroin ele geçirildi: 2 tutuklama

ANTALYA'da, bir eve düzenlenen operasyonda 10 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.T.'nin doğu illerinden yüklü miktarda eroin maddesi getirdiği ve bu maddeleri C.B.'ye ait Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde bulunan bir evde depoladığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 kilo 420 gram eroin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. ve C.B., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçlarından tutuklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel
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