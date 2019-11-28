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Antalya'da 10 bin 851 hasta evinde ziyaret edildi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu düzenlendi.

28.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:03Antalya'da 10 bin 851 hasta evinde ziyaret edildi
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmetleri Sempozyumu düzenlendi. Evde sağlık hizmeti sunan sağlık çalışanlarına ışık tutması, hizmetin iyileştirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen sempozyuma ilde bulunan tüm evde sağlık birimleri katıldı.

Antalya'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı evde sağlık hizmeti sunan 19 birim bulunuyor. Bunlardan 3'ü ağız ve diş sağlığı bazında hizmetler sunuyor, 16'sı kamu hastaneleri bünyesinde yer alıyor. Bu birimlerde toplam 117 personel görev yapıyor. Bu birimlere bağlı 9.881 aktif hasta, 3.681 takipli hasta bulunuyor. Yıl içinde 10 bin 853 hasta ziyareti gerçekleştirildi.

En fazla hizmet verilen hastalık grubu sinir sistemi kaynaklı rahatsızlıklar. Hastaların çoğu 66-85 yaş aralığında olan kişiler. En fazla verilen hizmetler ise muayene, sonda değişimi, ng takılması, tanı, tedavi, reçete yazılması, nakil talebi, ilaç ve bez raporu çıkartılması ve fizik tedavi.

Sempozyumda pek çok yararlı bilgi paylaşıldı ve tartışıldı. Özellikle yara bakımı, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, fizik tedavi süreçleri, yaşlı bakımı ve hastaya yaklaşım gibi çok önemli konuların sunulduğu sempozyumda evde sağlık hizmeti sunarken karşılaşılan sorunlar da ele alındı. - ANTALYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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