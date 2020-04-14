Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da 10 günlük bebek yatağında ölü bulundu

Antalya'da 10 gün önce dünyaya gelen bebek, evinde ölü bulundu.

14.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:54
Antalya'da 10 günlük bebek yatağında ölü bulundu
Antalya 'da 10 gün önce dünyaya gelen bebek, evinde ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Kartal , henüz ismini koymadıkları 10 günlük kız bebeğinin yatağında hareketsiz olduğunu fark etti.
Sağlık ekiplerini arayan anne Kartal yardım istedi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası bebeğin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Erken doğumla dünyaya gelen bebeğin bazı sağlık sorunlarının olduğu ileri sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin araştırma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Kartal, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Haberler
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da 10 günlük bebek yatağında ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: (Özel) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiracılarına korona zulmü - Haber 12:14: Boş kalan Mescid-i Aksa'daki kedileri görevliler besledi - Haber 12:14: Bayraklı Belediyesinden vatandaşlara destek - Haber 12:14: Yahya Kaptan pazarı pazartesi günü açılacak - Haber 12:14: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: "Fabrikalar kapanmayacak" - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber