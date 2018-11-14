Antalya'da 10 Hektarlık Alan Kül Oldu

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden orman yangını kontrol alınırken, 10 hektarlık alan zarar gördü. Aksaz Mahallesi'nde bir at çiftliğinin bulunduğu alanın yakınlarından akşam saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yayıldı. Aksaz Mahallesi'nin yanı sıra Karaöz
, Seydiler
, Doğançam ve Kurtlar mahallelerini tehdit etmeye başlayan yangın, ekiplerin cansiperane çalışmaları ve rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle kontrol altına alındı. Aksaz Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşan yangın, bazı evlerin tahliye edilmesine neden oldu. Jandarma
ekipleri köylüleri yangının bulunduğu bölgedeki evleri boşaltmaları için uyardı. Yangına Manavgat Orman İşletmesine ait çok sayıda arazöz, iş makinesi, ilk müdahale araçları, Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, ilk müdahale araçları, su tankerleri, Manavgat Belediyesine ait su tankerleri ve iş makineleri müdahalede bulundu.
ZEYTİNLİKLER KÜL OLDU Yangın, Akdam ve Karalar
mevkiindeki ormanlık alanın yanı sıra, çok sayıda zeytin ağacını da küle çevirdi. Mahalle sakinlerinin endişeli bekleyişleri yangının kontrol altına alınmasıyla son bulurken, mahalle girişinde her ihtimale karşı ambulans ve sağlık ekibi bekletildi. Yangın sırasında alevlere en yakın evde yaşayan yaşlı karı-koca evlerinden ayrılmamak için uzun süre jandarmaya direndi. Jandarma ekipleri, yaşlı karı-kocayı güçlükle ikna ederek evlerinden uzaklaştırdı. Evlerinden ayrılan bazı vatandaşların köyün girişinde bulunan minibüs durağında alevlerin kontrol altına alınmasını bekledi.
(Arif Kaplan/İHA)
Karaöz,Manavgat,Antalya
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:31