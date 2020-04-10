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Antalya'da 11 kişiye "zorunlu karantina" yaptırımı uygulandı

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 11 kişiye "zorunlu karantina" yaptırımı uygulandığı bildirildi.

10.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:58
Antalya'da 11 kişiye
Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 11 kişiye "zorunlu karantina" yaptırımı uygulandığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılımını engellemek adına kentte birçok tedbir alındığını söyledi.
Antalya'ya il dışından, sınır kapıları, havalimanları ve yurt dışından giriş yapan, umreci, pozitif vaka temaslısı ve Kovid-19 hastası olup iyileşenlerin telefonla aranarak semptom sorgulaması yapıldığına dikkati çeken Hülür, gerekirse bu kişilerin ziyaret edildiğini, evde bulunup bulunmadıklarının takip edildiğini dile getirdi.
Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereği, izolasyon kuralına uymayanlara evde bulunmadığının tespit edilmesi durumunda 3 bin 150 lira para cezası uygulandığını aktaran Hülür, şunları kaydetti:
"İkinci defa evde bulunmadığının tespit edilmesi durumunda 3 bin 150 lira ve karantina için belirlenen yerde zorunlu karantina cezası uygulanma kararı alınmıştır. Bu kapsamda 16 kişiye para cezası, 11 kişiye de zorunlu karantina yaptırımı uygulanmıştır. Ayrıca, evde veya zorunlu yerlerde karantina altında tutulan vatandaşlara seyahat izni verilmemektedir. Seyahat izni için kaymakamlıklara başvuran vatandaşların seyahat izni, ikamet adresleri olan ilçe sağlık müdürlüklerinden karantina kararı sorgulandıktan sonra verilebilmektedir."
Hülür, Kovid-19 hastalığına ilişkin evde izlem ve izolasyon yapılması gereken kişilerin takibinin, pandeminin kontrol altına alınması için, sağlıklı kişilere bulaşın engellenmesi açısından önem arz ettiğini söyledi.
Ev izolasyonuna, karantina kararına uyulmasını sağlamak için Antalya Valiliğinin tüm tedbirleri aldığına işaret eden Hülür, "Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Evde kalın, izole olun." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Sağlık
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