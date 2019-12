Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Çağrı Merkezlerine gelen asılsız ihbarlara ilişkin, "Dertleşmek için şaka olsun diye, kendini tatmin için arayan var. Her şey var. Buradaki arkadaşlarımız, bu telefonlarla uğraşırken bir vatandaşımızın Allah göstermesin, başına bir trafik kazası gelmiş olabiliyor, bir yangın veya bir kalp krizi vakası olabiliyor." dedi.Soylu, Antalya 'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda, eskiden evlerde bulunan rehberlerin ilk sayfasında itfaiye, ambulans ve o semtin karakolunun telefon numarasının bulunduğunu hatırlattı.Artık insanların polis merkezlerinin telefonlarını cep telefonuna kaydetmediğine değinen Soylu, acil durumlarda tek bir numaranın ezberlenmesinin yeterli olduğu bildirdi.Giderek kalabalıklaşan dünyada tehditlerin sayısının arttığına, yeni tehdit türlerinin oluştuğuna işaret eden Soylu, daha çok insanla daha dar alanlarda bir arada yaşamanın her şeyden önce kaza risklerini artırdığını dile getirdi.Şehirlerin daha kalabalıklaşmasıyla yangın riskinin de arttığını anlatan Soylu, "Bizim çocukluğumuzda basında sıklıkla evlerdeki düdüklü tencere patlaması haberlerini görürdük. Şimdi düdüklü tencerelerimiz çok kaliteli, patlamıyor ama bu sefer de cep telefonu bataryalarının patladığına şahit oluyoruz. Yani aslında kazalar da değişiyor." diye konuştu.Siber suç, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis gibi pek çok yeni suç türleriyle karşılaşmaya başladıklarına değinen Soylu, şöyle devam etti:"İletişim arttıkça, normal suçlar gelişiyor, hırsızlıkta yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. 'İroni' diye söylüyorum ama gerçek olarak da algılayabilirsiniz, hırsızlar ve dolandırıcılar artık işlerine çok inovatif yaklaşıyorlar. Büyük bir inovasyon içindeler. Her gün yeni yöntemler ortaya koyuyorlar. En nihayetinde 21. yüzyılın ve küresel dengesizliklerin yol açtığı tehditler var. Küresel terör, uyuşturucu ve doğal afetlerdeki yıkımın artışı gibi. İşte artan bütün bu riskler, o telefonda yardım isterken geçen her saniyeyi daha kıymetli, daha hayati hale getiriyor.""Çağrı cevaplama süresini 60 saniyeye düşmemiz lazım"Acil durum çağrılarının tek numara altında birleştirilmesi uygulamasının ilk örneklerinin 1937'de İngiltere'de başladığını vurgulayan Soylu, ABD'de ise tüm acil aramalar için 1968'den bu yana 911 sisteminin kullanıldığını ifade etti.Soylu, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilen ve tüm acil çağrıları tek numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'nin 2005'te pilot il Antalya'da uygulanmaya başlandığını anımsattı.Sistemin 45 ilde faaliyette olduğunu aktaran İçişleri Bakanı Soylu, şöyle konuştu:"12 ilimizde bina inşaatı devam ediyor. 25 ilimizde donanım kurulumu başladı. Aydın'da donanım kurulumuna başlama aşamasında, Tekirdağ'da ise henüz ihale aşamasındadır. 45 ildeki uygulamada 7 kurumun acil çağrıları tek numara altında toplanmıştır. Sistem şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 76'sına hizmet vermektedir. Diğer illerimizde 112 numarası, sadece ambulans ve sağlık hizmetleri için faaliyettedir. Projeyle ilgili yerli ve milli olarak üretilmiş bulunan yeni nesil acil çağrı yazılımı, bakanlığımız bünyesinde üretilmiş, uluslararası ödüle layık görülmüş bir yazılımdır. Halihazırda çağrı alıcı ve cevaplama süresi geçen yıla göre yüzde 16 kısalarak 2,79 saniyeye, çağrı alıcı görüşme süresi yüzde 1,63 hızlanarak 21 saniyeye, çağrı yönlendirici cevaplama süresi yüzde 24 hızlanarak 5,38 saniyeye, çağrı yönlendirici görüşme süresi de 57 saniyeye düşmüştür. Toplam süre ise geçen yıla göre 3 saniye azalarak 86,98 saniye olmuştur. Burada bizim 60 saniyeye düşmemiz lazım. Bunun sebebi de artık kendimize ait model üretmiyoruz.""Hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapıyoruz"İç savaş bittikten sonra yeniden imar ve inşa edilecek bir Suriye, Irak olduğuna işaret eden Soylu, "Sürekli bizden teknoloji almak zorunda olan İran var. Fas, Tunus, Orta Asya'daki ülkeler ve Balkanlar var. Dünyanın bir çok yerine ulaştığımız ülkeler var. Geliştirdiğimiz ve başarıyla yürüttüğümüz her model hem bilgimizin hem de alt yapımızın onlara bir vesile ile iletilmesini sağlayabilecek bir sonuç oluşturacak. Bundan daha büyük bir yumuşak güç yoktur. Bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.En iyisini yapmak için çalıştıklarını ifade eden Soylu, "Nasıl biz yeni nesil yazılımda en iyisini yapmış ve gerçekleştirmişsek daha iyisini yapmak için çabalıyorsak hem çağrı karşılığında hem asılsız çağrıların azalmasında başarılı oluruz. Bazı numaraları bilgi teknolojileri kurumu bize vermekten imtina etmektedir. Orada bir kanuna ihtiyaç var. Burada asılsız çağrıların caydırıcılığını ortaya koyar, çağrıları azaltırız. " ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan 112 hatlarını acil durumlar dışında meşgul etmemelerini isteyen Süleyman Soylu, şunları kaydetti:"Biz burada hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapıyoruz. Telefonunuzun pin kodunu çözmek istiyorsanız, lütfen bir telefon bayisine gidin ve meseleyi orada halledin. İnanın hayat kurtarırsınız. Dertleşmek için şaka olsun diye, kendini tatmin için arayan var. Her şey var. Buradaki arkadaşlarımız, bu telefonlarla uğraşırken bir vatandaşımızın Allah göstermesin, başına bir trafik kazası gelmiş olabiliyor, bir yangın veya bir kalp krizi vakası olabiliyor. Biz bu asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza da kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil, hayat kurtarmaktır."(Sürecek)