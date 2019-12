Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı dillerdeki çağrıları alabilmek için alt yapı oluşturduklarını belirterek, "İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde çağrı alınabildiğini, engelsiz 112 uygulaması aracılığıyla işaret diliyle çağrı alabiliyoruz." dedi.

Soylu, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda, veri yedekleme sistemlerinin yanı sıra veri yedekleme alt yapıları, hat kopmaları veya afet durumlarında sistemin aksamaması için farklı projeler sürdürdüklerini söyledi.

Data üzerinden iletişim sağlanabilmesi için de 112 mobil uygulaması ve buna bağlı pek çok proje üzerinde de çalıştıklarını anlatan Soylu, yeni nesil 112 sisteminin sadece bir çağrı karşılama sistemi değil, aynı zamanda analiz sistemi olduğunu bildirdi.

"Çağrıların doğru analizleriyle, gelecekteki acil durumlara ilişkin risk analizleri yapmak, nerelerde veya hangi konularda tedbir alacağımıza ilişkin bir yol haritası belirlemek için veriyi doğru şekilde işlemek de bu yeni sistemin bana göre en önemli çıktılarından birisidir." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Yabancı dillerdeki çağrıları alabilmek için de bir alt yapı oluşturduk. İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde çağrı alınabildiğini, engelsiz 112 uygulaması aracılığıyla işaret dili ile çağrı alabiliyoruz. İşaret dili uygulaması aracılığıyla nisan ayından bugüne 4 bin 634 çağrı aldık ve hızlıca müdahale ettik. Elektronik güvenlik sistemine sahip araçlardaki çağrı sistemi 112'ye entegre edilebilmesi de bir diğer yeniliklerinden oldu. Elektronik güvenlik sistemine sahip araçlarda kaza anında otomatik veya manuel olarak 112 aranabiliyor ve otomatik konum belirlemesi sayesinde, sürücünün bilinci yerinde olmasa bile olay yerine müdahale edilebilmesi sağlanıyor."

Bu yılki tema, 'eğitim, denetim ve takip' olarak belirlendi

Son derece modern, verimli bir sistem kurduklarını anlatan Soylu, sistemin merkezinde insan olduğunu, sistemin etkili şekilde yürümesinin dijital teknoloji kadar, insan unsuruna da bağlı bulunduğunu söyledi.

112 Acil Çağrı Sisteminde insana odaklanarak, personel kalitesini, vasıflarını, mesleki bilgi ve birikimlerini sürekli olarak yüksek seviyede tutmak için böyle bir eğitim programı düzenlediklerini vurgulayan Soylu, İçişleri Bakanlığının yönetim ilkelerinin yanı sıra, her yıl kendilerine bir tema belirlediklerini ifade etti.

Soylu, bu yılki temanın 'eğitim, denetim ve takip' olarak belirlendiğini, bunu gelecek yıllar için kalıcı hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yani personelimizi sadece sayısal olarak artırmanın değil, nitelik olarak da yüksek bir seviyede tutmak için hizmet içi eğitimlere ağırlık veriyoruz. 2019 yılı içinde büyük çoğunluğu güvenlik personeli olan 338 bin 224 arkadaşımıza da insan hakları başta olmak üzere pek çok konuda hizmet içi eğitim verdik. Eğitime ek olarak denetim mekanizmamızı da güçlendiriyoruz ve son halka olarak, personel verimliliğimizi takip ediyoruz. Her yılın sonunda, strateji başkanlığımız tarafından yıl sonu gerçekleşmeleri değerlendiriliyor, birimlere gelecek yıl hedefleri veriliyor, sonra bu hedefler dört çeyrek üzerinden takip ediliyor. İlk çeyrekte genel müdürler, ikinci çeyrekte bakan yardımcılarımız, üçüncü çeyrekte tekrar genel müdürler ve yıl sonunda bakanlık makamının sürece dahil olmasıyla, genel bir değerlendirme yapılıyor. Böylece bakanlığın tüm faaliyetleri yıl boyunca izlenmiş oluyor. Burada özellikle 'İZDES' adını verdiğimiz izleme ve değerlendirme sistemi çalışmalarımız da bizim için önemli bir araçtır. Bütün bu yaptıklarımız iş kalitesine de yansıyor."

Başarının sırrının eğitim ve kendi içlerindeki iletişimde yattığının altını çizen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'ne gerçekten çok ciddi bir para ve zaman yatırımı yapıldı. Bütün bu yatırımın kaderi, sizlerin telefonu açtığınızda ne yaptığınıza bağlı. Asılsız çağrıları bir yana bırakırsak, sizi arayan insan, dertli insan. ya bir acil durum var, ya bir ihbar var. Neresinden bakarsanız bakın ciddiyet akan, en küçük bir hataya bile yer olmayan bir iş yapıyorsunuz. Sizi arayan insanın derdine bir de umutsuzluk veya kırgınlık eklemeyin. Bu sistem hem hızlı işlemeli hem de insanların bize 'Allah sizlerden, devletimizden razı olsun' demesini temin etmelidir, ilkemiz bu olmalıdır. İnsanlar size dua ediyorlarsa, doğru yoldasınız demektir. Bizim milletimiz gönlü geniş bir millettir, duasını esirgemez ama bunu elde etmek için ona düzgün davranmak durumundasınız. "

Sistemi iyi anlatmak için okul ziyaretleri yapılması, her vatandaşın bilgilendirilmesi gerektiğine değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'nin bütün illerde tamamlanmasıyla Türkiye'nin acil durum yönetiminde çok farklı bir boyuta taşınacağını sözlerine ekledi.

