Antalya
'da 12 metrelik karla mücadele
Antalya'nın Akseki
ilçesindeki 2500 rakımlı Göktepe
Yaylası'nda yer yer 12 metreyi bulan karla kaplı yollar iş makinelerinin yardımıyla açılıyor.
Akseki ilçesine bağlı Göktepe Yaylası'nda karla kaplı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 2500 metre rakımlı yaylada 2 metreden yer yer 12 metreye kadar ulaşan karla kaplı yolları iş makineleriyle temizlemeye çalışıyor.
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Kaynak: DHA