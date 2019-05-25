25.05.2019 11:12
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Antalya'da 12 metrelik karla mücadele

Antalya'da 12 metrelik karla mücadeleAntalya'nın Akseki ilçesindeki 2500 rakımlı Göktepe Yaylası'nda yer yer 12 metreyi bulan karla kaplı yollar iş makinelerinin yardımıyla açılıyor.

Antalya'da 12 metrelik karla mücadele
Antalya'nın Akseki ilçesindeki 2500 rakımlı Göktepe Yaylası'nda yer yer 12 metreyi bulan karla kaplı yollar iş makinelerinin yardımıyla açılıyor.
Akseki ilçesine bağlı Göktepe Yaylası'nda karla kaplı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler 2500 metre rakımlı yaylada 2 metreden yer yer 12 metreye kadar ulaşan karla kaplı yolları iş makineleriyle temizlemeye çalışıyor. Antalya'da 12 metrelik karla mücadele Göktepe, Akseki, Antalya, Güncel
Kaynak: DHA