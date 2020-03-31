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Antalya'da 12 yaşından küçük çocukların pazar ve marketlere girişi yasaklandı

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerleri ile marketlere 12 yaşından küçük çocukların alınmamasına ve pazardaki tezgahların sıra numarasına göre birer hafta dönüşümlü açılmasına karar verildi.

31.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:54
Antalya'da 12 yaşından küçük çocukların pazar ve marketlere girişi yasaklandı
Antalya 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, pazar yerleri ile marketlere 12 yaşından küçük çocukların alınmamasına ve pazardaki tezgahların sıra numarasına göre birer hafta dönüşümlü açılmasına karar verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsten korunulması ve salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı bildirildi.
Antalya Pazarcılar Odası Başkanı tarafından yapılan başvurunun değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, il dahilindeki tüm açık ve kapalı pazar yerlerinde kişisel temasın en aza indirilebilmesi amacıyla bir hafta tezgah-belge numarası tek rakamla biten esnafın, bir hafta tezgah-belge numarası çift rakamla biten esnafın çalışmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Alınan tedbirlere rağmen bazı vatandaşların, küçük yaştaki çocuklarının umuma açık pazar, market gibi yerlerde kontrolsüz davranmalarına ve virüs bulaştırabilecek nesnelere temas etmelerine meydan verdiklerine işaret edilen açıklamada, "Çocukları bu salgından korumak için, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca; ilimiz dahilindeki açık ve kapalı pazar yerlerine ve marketlere 12 yaşından küçük çocukların alınmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Toplu taşımada araç yolcu kapasitesinin en fazla yüzde 50'si kadar yolcu alınabileceği uygulamasıyla ilgili oluşan bazı tereddütler nedeniyle konunun açıklığa kavuşturulması gerektiği vurgulanan açıklamada, uygulamanın kentteki sanayi kuruluşları, işletmeler, alışveriş merkezleri, oteller gibi iş yerlerinin personel ve müşteri servis araçları için de geçerli olduğu bildirildi.
Açıklamada, başka illere seyahat etmek zorunda olan ve Seyahat İzin Belgesi bulunan yolcuların mağduriyetlerine meydan verilmemesi amacıyla, halihazırda Antalya otogarında hizmet veren otobüs firmalarının, bu yolcuların talep ettiği güzergahlara Araç Güzergah Belgeleri uygun olmayan araçlarla yolcu taşıyabilmesine imkan verilmesi zaruretinin doğduğu kaydedildi.
Kamu düzeni ve toplum sağlığı açısından ciddi sıkıntılar yaratması muhtemel olan bu sorunun aşılabilmesi için yeni bir düzenlemeye gidildiği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Araç, Güncel
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