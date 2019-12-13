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Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu

ANTALYA'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken kaybolan 2 çocuğu, Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi ekipleri (JASAT) tarafından bulundu.

13.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:32Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu

ANTALYA'da 13 ay önce Rus anne Ekatarina Efimova'nın (32) yanındayken kaybolan 2 çocuğu, 'nin Pamukkale ilçesindeki Suç ve Araştırma Timi ekipleri (JASAT) tarafından bulundu. Kayıp çocukların Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Bekir A. tarafından kaçırıldığı ve Suriyeli bir ailenin evine gizlendiği ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de yaşayan Ekatarina Efimova (32) ve Bekir A. (35) çifti, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2018 yılında yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin boşanma süreci devam ederken Efimova 2 çocuğu Irmak Liona (5) ve Edgar'ı (4) yanına alarak, 'ya yerleşti. Efimova'nın çocukları, 28 Kasım 2018'de ortadan kayboldu. Rus anne Efimava, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kentte çocukları bulmak için yapılan arama çalışmaları sonuç vermeyince Efimova, ülkesi Rusya'ya döndü. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, 2 ay önce kayıp çocuklarla ilgili çalışma başlattı. Efimova'nın boşanma aşamasında olduğu Bekir A.'yı takibe alan jandarma ekipleri, Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Suriyeli Faysal ve eşi Senal Muhammed'in yaşadığı eve baskın yapan ekipler, yapılan arama sonucu, 13 aydır kayıp olan Irmak Liona ve Edgar'ı buldu.

Operasyonda Faysal ve Senal Muhammed ile yaşadığı evde yakalanan çocukların babası Bekir A. gözaltına alındı. Bekir A.'nın 13 ay önce çocuklarını Antalya'dan kaçırarak Denizli'ye getirdiği ve Suriyeli bir ailenin evinde çocukları sakladığı ortaya çıktı. Bekir A.'nın 2 ay önce jandarma tarafından gözaltına alındığı, ifadesinde ise kayıp olan çocuklarının nerede olduğunu bilmediğini, kendisinin onları bulmak için aradığını söylediği belirtildi.

Bulunan çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.



Jandarma, Denizli, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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