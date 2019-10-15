Haberler » Spor » Antalya'da 13 bin çocuğa diş tedavisi

Antalya'da 13 bin çocuğa diş tedavisi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından bu yıl yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.

15.10.2019 15:20Antalya'da 13 bin çocuğa diş tedavisi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından bu yıl yaklaşık 13 bin çocuğun ücretsiz diş tedavisi yapıldı.
Merkezde, çocukların süt dişlerine kanal tedavisi, çürük oluşmasını engelleyici dolgu, çürük dişlere dolgu, diş çekimi ve diş minelerini güçlendirici flor uygulamaları gerçekleştiriliyor.
Merkezdeki diş hekimleri aynı zamanda çocukları diş sağlığı konusunda da bilgilendiriyor.
Büyükşehir Belediyesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Birim Sorumlusu Doktor Filiz Hamzaoğlu, merkezin çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:58 Avrupa şampiyonu Golbol Milli Takımı yurda döndü
15:57 Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i kabul etti
15:52 Bursaspor sakatlıklardan yana dertli
15:52 Son Dakika | UEFA, Fransa Türkiye maçıyla ilgili soruşturma başlattı! Asker selamı...
15:52 Antalyaspor'da Charles sevinci
15:41 Galatasaray'da Emre Akbaba, topla çalışmalara başladı
15:42 Fransa Bisiklet Turu
15.10.2019 15:59:07