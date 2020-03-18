Antalya'da 14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada 14 bin 809 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
18.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:48
Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada 14 bin 809 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Yeşildere Mahallesi'nde bulunan bir evde, O.H'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Yapılan aramada şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada toplam 14 bin 809 adet Ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında Yeşildere Mahallesi'nde bulunan bir evde, O.H'nin uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Yapılan aramada şüphelinin ikametinde ve üzerinde yapılan aramada toplam 14 bin 809 adet Ecstasy hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa
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