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Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık gizlendiği yayla evinde gözaltına alındı.

19.11.2019 22:20 | Son Güncelleme: 19.11.2019 22:20Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı
'nın ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık gizlendiği yayla evinde gözaltına alındı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasının ardından Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan ve tekrar 14 yıl hapis cezası verilen tutuksuz sanığın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin S'nin Alanya kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiği belirlendi. Ekipler düzenledikleri operasyonda sanığı evde gözaltına aldı.

Sanık, karakoldaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

Olay ve yargılama süreci
Alanya ilçesinde 5 Nisan 2017'de 19 yaşındaki Ayşenur G, mektup bırakarak intihar etmişti. Olayla ilgili hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan dava açılan sanık, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince 24 Haziran 2019'da verilen kararda, olayın tek tanığı olan mağdurun intihar etmesi sonucu dinlenemediği, birinci derece tanığın ortadan kalktığı, sanığın suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine hükmedilmişti.
Mahkeme heyeti, 14 Kasım 2019'da yeniden görülen davada, hakkında 14 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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