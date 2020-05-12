Antalya'da 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı.

Antalya'da 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı
12.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:47
Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat-Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesinde 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Eylül ayında da 15 dişi geyiğin doğaya bırakılacağını ve 7/24 yakından takip edilerek adaptasyonunun sağlanacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü anavatanı Türkiye olan alageyiklerin sayısının artırılması amacıyla koruma, üretim ve salım çalışmalarını sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde Alageyik Yerleştirme Sahası olarak ilan edilen Manavgat Beydiğin Mahallesi Kapan bölgesine, nesli tükenme tehlikesi altında olan Eşen Adası Alageyik Üretme İstasyonu'nda üretimi gerçekleştirilen 15 erkek alageyik bırakıldı.

15 erkek alageyik

Alageyiklerin bölgeye bırakılması için düzenlenen törende konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede 1995 yılına kadar alageyiklerin yaşadığını, günümüzde de zaman zaman rastlandığını belirterek "Bu bölge alageyiklerin yaşaması için her türlü ortamın bulunduğu bir yer. 10 gün önce buraya getirdiğimiz 15 adet erkek alageyiğin bölgede 3 dönümlük alan 2 metre yüksekliğinde tel örgüyle çevrilerek adaptasyon alanı oluşturuldu. Getirilen geyikler burada 10 gün kaldı ve bugün doğaya bırakılıyor. Bölgedeki foto kapanların yanı sıra 6 tane alageyiğe uydu bağlantılı veri aktaran tasma takıldı. Bu tasmalarla telefon çeken her yerden süreci 7/24 yakından takip ediyoruz. Amacımız, nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonunun artırılmasıdır" dedi.

Kamil, törene katılan mahalle muhtarlarına da seslenerek, "Burada müdürlüğümüze bağlı görevlilerin yanında en büyük görev siz muhtarlarımıza ve köylülere düşmektedir. Bu geyiklerin korunması konusunda bizlere destek olmalısınız. Bölgeye bugün salınan 15 erkek alageyiğin yanına eylül ayı içerisinde 15 dişi salınacak ve üremeleri sağlanacaktır. İnşallah gelecek yıl bugünlerde alageyiklerin sayısı artacak, kısa bir süre sonra da Antalya turizmine yeni bir çeşit daha katılmış olacaktır. Turistlerin buraya fotoğraf çekmek ve geyikleri görmek amacıyla gelmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanacaktır" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Haber
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Survivor’un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları’nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor Haber
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Oyuncu Kara Keough Bosworth’nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Zonguldak’ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı Haber
Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı’ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Haberler››Güncel››Antalya'da 15 erkek alageyik doğaya bırakıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:24: Gazeteci Fatih Tezcan hakkında soruşturma - Haber 19:22: Kastamonu'nun Tosya ve Devrekani ilçelerinde 50 binden fazla maske dağıtıldı - Haber 19:20: Mardin Valiliği'nden çocuk ve gençler için açıklama - Haber 19:18: ARNAVUTKÖY'DE SERVİS MİNİBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Haber 19:16: Malatya'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü - Haber 18:08: Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor - Haberler 17:37: Zonguldak'ta bir aileye korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı - Haberler 17:31: İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 17:22: Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti - Ekonomi 16:36: İş yerini kundaklamak isterken kendini yakan zanlının görüntüleri ortaya çıktı - Haber