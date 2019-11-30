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Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

ANTALYA'da, 1500 polisin katılımıyla 70 noktada ve 135 eğlence mekanında 'Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirildi.

30.11.2019 00:46 | Son Güncelleme: 30.11.2019 00:46Antalya'da, 1500 polisin katılımıyla 'Huzur Akdeniz Uygulaması'

ANTALYA'da, 1500 polisin katılımıyla 70 noktada ve 135 eğlence mekanında ' Uygulaması' gerçekleştirildi.

kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı Huzur Akdeniz Uygulaması yapıldı. Toplam 70 noktada gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme müdürlüklerine bağlı 1500 polis katıldı. Araçların üzerinde yapılan uygulama sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.İki aşamalı gerçekleştirilen uygulamada, daha önce belirlenen 70 farklı noktada araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Durdurulan araçlar polisler tarafından aranırken, sürücü belgesi ve kimlik kontrolleri yapıldı. İkinci aşamada ise 135 eğlence mekanında işletme ruhsatı ve içeride bulunan kişilere kimlik kontrolü yapıldı. Hakkında yakalama ve arama kararı bulunan kişiler gözaltına alınırken, evrak eksiği bulunan işletmelere işlem yapıldı.



Antalya, Akdeniz, Polis, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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