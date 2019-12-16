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Antalya'da 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:40Antalya'da 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunması
'nın ilçesinde 16 yaşındaki genç kızın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
ekipleri, Kır mevkisinde yol kenarında Rümeysa A'nın başından ve karnından vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Görgü tanıklarının dinlenmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından H.İ.S. (20) Eski Hisar Mahallesi'nde yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki ifadesinde bir anlık öfkeyle Rümeysa A'yı vurduğunu, kendisini kimsenin yönlendirmediğini söylediği öğrenildi.
Yetiştirme yurdunda kaldığı belirten Rümeysa A'nın, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü, ameliyat edileceği öğrenildi.

Jandarma, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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